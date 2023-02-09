您的孩子是否一周只上學四天 全美已1600所學校實施

包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

達拉斯晨報報導，愈來愈多的德州學區 ，討論一周上學四天的可行性。且全美已有1600多所學校已開始實施

在本月小榆學區（Little Elm）教委會上，教育 工作者提倡靈活性，建議一周上學四天，但家長擔心此舉恐對孩子產生影響。

不斷增長的丹頓縣（Denton）學區是近期考慮此計畫的學區之一，該學區在人員配置挑戰與學生需求間取得平衡。

儘管小榆學區教委最終暫時放棄此一想法，但德州更多學區，多位於小型和農村地區，正轉向一周四天的學校日程。就在這個月，安那（Anna）和特雷爾（Terrell）學區決定在下學年採取此一新制。

根據德州課堂教師協會估計，德州約有40個學區採一周四天學制，本學年增加十多個學區啟動此計畫。

德州學校行政人員協會執行主任布朗（Kevin Brown）說，較小的農村學區因招聘教師上較為困難，且他們的家人經常面臨往返校園的漫長通勤時間，「這是對當地最好的決定。」

疫情前擔任Terrell學區總監的沃諾克（Georgeanne Warnock），當時即注意到教師的需求增加。2021年1月，該學區得到社區支持，每周上學四天。

然此舉並未給教育工作者提供他們真正需求的時間，因此特雷爾學區今年又回到每周五天的舊制。儘管如此，這個位於達拉斯以東30哩，擁有5220名學生的學區領導人，仍需找到解決方案留住教師。

本月，特雷爾教委會批准新的學制，自8月起，校園行事曆將改為周一至周四。

「我們必須與鄰近較大的學區競爭」諾沃克說，「根據德州數據，主要郊區的平均年薪比農村地區高出近1萬元。」

他希望新制能提高出勤率，師生們在週五也有時間處理個人事物。不少家長對此改變也抱持肯定，認為孩子可利用額外一天閱讀、寫作業，或做自己的事。

然而，並非所有父母都支持此制度。

小榆學區一名母親告訴教委會，她擔心青少年孩子整天無人監管而從事犯罪活動。其他人也擔心學生的教育受到影響，成績下降。

德州要求每學年至少需7萬5600分鐘的教學時間。公立學校在設置日程上具有靈活性，也就是若某學區減少一天上課日，需在其他上課時間，每日增加一小時或延長學年。

2021年公佈的研究指出，全國24個州，1600多所學校已開始實施一周四天學制。

一些研究表明，四天的上學日或工作日，可幫助降低成本，提高學生出勤率。

蘭德公司（Rand）2021年公佈的一項調查發現，每小時員工工資和交通費都有所節省。

然而，節省的費用通常不多。該調查集中在三個四天制學區較多的愛達荷、新墨西哥和奧克拉荷馬州，發現總預算最多只能節省3%。