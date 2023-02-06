全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

專家推薦2023年全美最適人居的都市，榜首是密西根的安娜堡(Ann Arbor)，其次是北卡州洛麗(Raleigh）、阿拉巴馬州 漢茨維爾（ Huntsville）、阿肯薩斯州的法葉特維爾（ Fayetteville）和科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs），無一在東西兩大洋岸或南部墨西哥 灣沿岸。

2022年就有40%美國人想搬家，但有八分之一成年人認為搬家比坐牢還痛苦，而美國人終其一生平均換過五個家，多數人還是不願搬到另一都市或另一州。

既然搬家是人生大事，選對地方很重要。2019年的調查發現，52%受調民眾說，為了「築夢」，遠赴他鄉就職再辛苦也值得考慮。

「研究發現」（ StudyFinds）網站綜合10個專家表列，得出前述今年度最適人居的都市，想好好過「後新冠時代」日子的人，不妨參考其入選原因：

安娜堡最常被列為最宜居住的原因，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學所在。Money網站說，把它貶為不過是名為「樹木鎮」的大學城，對它「非常不公。」LIvability網站說，安娜堡最宜人居的理由，還有設計精良的小徑網絡、熱愛藝術、世界級餐廳、居民友善聰明又熱心公益。

洛麗的優勢在於科技業的前景和「美國南部的舒適。」Bankrate網站說，洛麗不但是東岸的創新中心，蘋果還打算前去建造新的科技園區，「想要往科技業和研究界發展，這個州政府所在地，氣候溫和，飲食業方興未艾，要替州立大學狼族籃球隊加油，更不受愁沒機會。」

阿拉巴馬漢茨維爾1960年代風光過，因為太空 總署青睞過它。 Business Insider說，第二波復興已轟轟烈烈進行，科技業、釀造業和藝術界紛紛前往聚集。

MovingWaldo說法葉特維爾是充滿年輕活力、予人古典小鎮感的「進步都市」；科羅拉多泉是登山客探險家和喜歡大自然的人的最愛，好學校、好公園和新型住宅如雨後春筍紛紛冒出。