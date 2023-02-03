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行刺岳父母未遂入獄 威州華男獄中又買兇殺2老

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

伊利諾州威爾郡(Will County)警長辦公室2日宣布，去年12月因到伊州行刺岳父母而入獄的威斯康辛州華男劉麥可(Michael Liu，音譯，36歲)，遭發現與多名獄友討論雇用殺手殺死岳父母的計畫，且同意事成後支付兩萬元作為酬庸；劉麥可雇兇唆使謀殺的新控罪，2日由法官裁決保釋金100萬，罪成最高可判處40年。

住在威州橡樹溪(Oak Creek)的劉麥可，去年12月2日因被控一級謀殺未遂、入室搶劫、嚴重縱火、嚴重家庭傷害、嚴重毆打及非法入侵等罪行而被法官判決不准保釋，並關入威爾郡監獄

警長辦公室表示，1月13日該辦公室接到監獄工作人員通知，指劉與幾名囚犯討論雇用殺手殺害其岳父母的計畫，並提出會支付殺手兩萬元酬勞。

根據警長辦公室文件，調查人員記錄了劉麥克與其他獄友討論此陰謀的過程，其中一名囚犯還說服劉麥可，他有朋友可以執行委托，該囚犯告訴劉，需先支付殺手一萬元，事成後再繳付尾款一萬。

如雇兇教唆殺人罪名成立，劉麥可將在監獄服刑20到40年，警長辦公室表示，法官對此指控裁定保釋金100萬。

劉麥可去年因家暴被法院判決四個月監禁和兩年緩刑，但他卻在入獄前，從威州開車到芝加哥南方40哩的威爾郡的岳父母家，試圖報復即將成為前妻的父母。

根據威爾郡警察局副局長強格斯(Dan Jungles)說，劉麥可當時持槍在岳父母家門外等候，沒多久就隔著窗戶對屋內的人開槍但沒打中。

劉因此打破玻璃開門闖入屋內，先朝岳父母開了兩槍，後因彈匣卡住，因此拿出刀子往岳母胸口刺。沒想到隨後反被曾是高中摔角手的岳父壓制，且被岳父刺了17刀受傷。

警方到場後將他送醫院救治，一度昏迷的劉麥可戴了好幾天的呼吸機才恢復意識，其岳父母也分別在醫院住了好幾天。

劉麥可攻擊岳父母前幾天，因違反保護令在家中丟東西且毆打正在申請離婚的妻子，由法院宣判四個月監禁和兩年緩刑，他原本應在12月4日到沃科夏郡(Waukesha County)監獄報到，但他沒有這樣做，反而去襲擊岳父母。

根據WRN Newsletter說，劉麥可擁有碩士學位，在公司擔任全職工程師主管並管理15名員工，過去無犯罪記錄。他公司的老板並寫信給法庭說明，劉可能因工作壓力正在接受心理咨商。

監獄 警察 家暴

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