佛州9歲女孩校車內遭毆 30秒影片曝光 無人阻止

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

一段一名佛州 9歲女童在校車上遭同學痛毆，且無人出手相助的影片在網路上流傳。據「紐約郵報」(New York Post)報導，該名受害女童的家長近日表示將對影片中兩名動手打人的男童提出刑事指控。

影片畫面顯示，兩名身材較女童高大的男學生在校車上瘋狂對女童出拳，女童則用雙手抱頭保護自己，縮在座位上被打。紐約郵報指出，該女童是就讀佛州霍姆斯特德(Homestead)Coconut Palm K-8 Academy的三年級學生，在30秒的影片中，沒有任何成人前上來阻止圍毆。

（影片截圖）

據當地媒體Local 10報導，女童的母親表示，她收到別人傳給她這段自己女兒被毆打的影片，她指控當時校車上還有兩名大人──校車司機和助理坐在前排，卻無動於衷。女童的母親不願具名，她稱曾向學校高層反映霸凌 情況，校方卻沒有任何處置，甚至還建議她讓女兒退學。

邁阿密戴德(Miami-Dade)消防救援隊官員證實，他們在2月1日下午4時10分收到通報後抵達現場，評估了兩名兒童的受傷情況後，將他們交給了家長。

受害女童母親表示，她將會對施暴學生提起告訴，「我的目的不是要讓其他孩子被定罪，我的目標是確保孩童的安全，讓這種事情不會再發生」。

邁阿密-戴德縣公立學校 表示，正在審查這起事件，以確定相關校方員工的責任。