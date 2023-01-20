UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

「本來以為老師們罷工 兩天就會結束，沒想到至今還在繼續」，芝加哥 伊利諾大學(UIC)就讀商業管理大一華生李德明無奈表示，一開始他支持教職員爭取增加薪資及學生心理健康 服務而罷工，但罷工天數越來越長，他與所有大學部兩萬多名學生都無法上學，「很擔心耽誤學習，想趕快回去上課」。

芝加哥伊大臨時校長瑞伊斯(Javier Reyes)及教務長寇利(Karen Colley)之前向全校教職員與師生發出信件，告知校方與教職員聯合會(UIC United Faculty)的新合約談判破裂，員工聯合會並會從17日開始罷工至20日仍然持續。

根據校方郵件指出，雙方在多個項目中無法達成協議，其中校方提案：對非終身職的教職員的最低加薪幅度，前三年依序為9%、4％、3％，終身職前兩年依序加薪5％、3％；對所有教職員支付一次4000元；在四年的新合同中，年薪增加17.25%。

教職員聯合會則要求：合同以三年為期，非終身教職員最低加薪幅度22％，終身職加薪18.5%；全面永久加薪3000元；在三年合約期間，除了增發永久性工資外，年薪需提高17.25%。

UIC管理部門表示，他們無法做到這些要求，因為學校經費受到學費收入與州府、聯邦資金的限制。

芝加哥伊大大學部約有2萬2000名學生，其中亞裔比率超過兩成，李德明說，去年秋天入學後，從課堂上學到許多新知識，「我需要老師們快點回來，不想學習中斷，且沒有老師，我們必須自學，導致事情變得複雜」，他也不諱言，繳交學費花了家裡不少錢，如果罷工持續，「很心疼這些錢」。

在教師罷工第一天曾參與抗議表達支持的另一名UIC學生菲利普斯(Sam Philips)說，他希望罷工不要持續太久，不過，他還是會支持老師，因為他看到有的老師課餘之暇還去開網約車賺取家用，「他們應該拿到更多薪資」，此外，教師要求增加學生心理健康服務，也是他決定力挺的原因。