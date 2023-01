13年累了 德州母親付月費維持失蹤女兒手機能通話

2010年失蹤時,時年16歲的Ali Lowitzer。(KPRC)

德州 斯普林(Spring)的Ali Lowitzer在2010年4月26日當天失蹤,手機 連帶一起斷了訊號。母親Jo Ann Lowitzer事後為了協助警方辦案,重開了女兒的門號,但之後就算找不到人,卻一直不願停用門號,希望有一天女兒能夠打自己門號,報個平安。

經過將近13年的等待後,Jo Ann Lowitzer終於在本周決定放棄,而這些年來她每個月繳的60元基本費,累計已經9000元,但Jo Ann Lowitzer並不惋惜,因為她一直覺得女兒還在。

只是Jo Ann Lowitzer現在將心情轉化成幫助他人,在Texas Center for the Missing與Texas EquuSearch當志工,幫助那些家裡也有人失蹤的人度過難關。而在今年的2月4日,也就是Ali Lowitzer 滿29歲那天,Jo Ann Lowitzer將與Texas Center for the Missing舉辦失蹤人口紀念活動。

2010年失蹤當天,Ali Lowitzer下了課後搭校車回家,卻在步行前往Cypresswood Drive打工時失去聯絡。Jo Ann Lowitzer之後重開門號,協助警察 調查女兒的電郵信箱與臉書帳號,不過至今都無所獲。Jo Ann Lowitzer說,警方大概有五年沒有再和她聯絡了。雖然她另外設了尋人網站,但訊息卻越來越少,因此她終於決定放下,通知電話公司停話。。