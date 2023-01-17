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保守派占優勢的德州 開放民眾賣大麻

編譯林思牧／即時報導
德州開放低濃度大麻經銷，民眾可申請。( (Texas Original Cultivation臉書)
德州開放低濃度大麻經銷，民眾可申請。( (Texas Original Cultivation臉書)

德州公共安全廳(DPS)於16日(周一)宣布，開始接受低濃度大麻分銷執照的申請，截止日期是4月28日，有意加入醫療用大麻(medical cannabis)行業的人可上網瀏覽詳情。

　德州州議會於2015年通過醫療用大麻的法規，允許某些疾病的患者在得到特定醫師(qualified physicians)的處方後，可以從分銷商取得「低四氫大麻酚水平大麻」(low tetrahydrocannabinol cannabis)使用。這項法規比起加州使用娛樂性大麻的法規自然嚴格得多，以至於許多年之後即使得到醫師處方的病患，取得合法大麻仍然相當困難。

　丹尼爾絲女士(Lian Daniels)向奧斯汀的KVUE電視台表示，她的兒子三歲時就被確診罹患癲癇症(epilepsy)，2018年病情轉為惡劣，有時候一天會發作幾百次，幸好當時已有醫療大麻可用，他的癲癇症因而變得很少發作。丹尼爾絲住在奧斯汀，德州唯有的兩家大麻製造與分銷商都在奧斯汀，因此她取得大麻不是問題，但住在德州其他地方的患者，不但不容易取得醫療用大麻，而且價錢貴得多。

　一份分析報告指出，全國醫療用大麻取得的難易程度，德州是困難度較高的，目前全德州約有3500名病患是登記在案的使用者。「德州原生栽植」(Texas Original Cultivation)是現有兩家分銷商之一，它在德州各地有12個取貨點，但法律規定它只能在奧斯汀的總部地點處理、儲存大麻，所以每周都必須有許多趟車到各取貨點交貨，不但不方便而且費時費錢，業者希望州議會放寬法規，允許它在其他地點也可以存貨。

　另外，醫療界認為目前德州法規認定可用大麻的疾病很有限，很多研究已指出還有很多其他疾病的患者可以從大麻獲得病情的紓解。上次會期中州議會已強調將拓展醫療用大麻的範圍，許多支持大麻人士希望本屆會期中可以達成一些目標。

　有意加入業界的讀者，可上網dps.texas.gov/internetforms/getForm.ashx?id=CUP-101.pdf取得申請表和說明書(共五頁)，申請截止日期是4月28日，過去申請但未被核准的人，再申請時不用再繳手續費。

大麻 德州 加州

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