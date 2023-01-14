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短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

近日在推特上有一篇影片遭到廣泛討論，一名亞裔愛彼迎（Airbnb）房東將房屋出租，卻發現屋內至少五名非洲裔青年男女把房子弄得一團亂；據稱該名房東試圖要把男女趕出屋外，卻遭其中一名非洲裔重搧耳光。影片短短上傳幾天，就已經吸引2000多萬人觀看。

根據影片內容，一群非洲裔青年男女在屋內吵鬧，該名亞裔屋主進到屋內後，很生氣的對這群男女大喊，接著站到人群中間，指著其中一名女性房客，沒想到站在一旁的男性青年突然重重朝他的左臉搧耳光，打到亞裔房東的眼鏡和口罩都掉了下來，而打人者和旁觀者則在旁邊訕笑。

(影音來源：取自推特)

被打後亞裔房東驚訝地站在牆角手摸著臉，其他青年男女則繼續對他罵髒話，甚至要繼續上前打他；影片中攝影者對著他問：「你要幹嘛？」房東雖然對著青年男女大喊：「出去！」(Out!)，但卻不敢再繼續靠近。

亞裔房東遭房客重搧耳光。(截自推特)
亞裔房東遭房客重搧耳光。(截自推特)
亞裔房東被打後退到角落不知所措，也不敢再上前理論。(截自推特)
亞裔房東被打後退到角落不知所措，也不敢再上前理論。(截自推特)

該影片自11日晚11時上傳後，至今已吸引至少2140萬人觀看；影片雖未顯示事件全貌，但仍有不少網友為亞裔房東抱不平，指「現在年輕人不懂的敬老尊賢」，還有「寧願把房子拿去當庇護所也不要當作愛彼迎」，目前愛彼迎官方則未針對該事發表評論。

不過也有網友指該影片發生在芝加哥，緣由是亞裔房東先打了團體中的其中一個人，才遭對方還手搧巴掌；據了解，當地警察局未接獲類似報案。

房東 亞裔 推特

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