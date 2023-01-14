波士頓中國留學生恐嚇挺民主華女 遭正式起訴

社運女子張貼的海報。(圖：FBI提供）

就讀麻州 波士頓「伯克利音樂學院」(Berklee College of Music)的中國學生、25歲的吳曉雷(Xiaolei Wu，音譯)去年10月因涉嫌多次跟蹤騷擾一名支持中國「白紙運動 」的女性社運人士，遭到聯邦調查局(FBI)逮捕。據「美國之音」報導，今年1月10日，司法部表示，吳曉雷已遭聯邦大陪審團正式起訴。

受害女子去年10月在校園附近張貼白底黑字、全大寫的海報，上頭寫著「我們要自由、我們希望桌上有食物、我們要呼吸、我們要藝術、我們要民主、我們想要愛，以及支持中國人」等字樣。呼應當時在中國引起風潮的「白紙運動」。

根據法院文件，吳曉磊去年10月間不斷透過微信(WeChat)、電郵和Instagram發送訊息給張貼海報的受害女子。吳曉磊在訊息中寫道，「再貼，我就砍斷你這傢伙的雙手」。還向女子表示他已向中國公安 舉報受害人的行為，而公安將會「問候」受害人的家屬。

此外，吳曉磊被指控煽動其他人肉搜受害人的住處，且公告受害人的電郵帳號，希望其他人上網譴責受害者。

根據麻州檢方資訊，吳曉磊就讀伯克利音樂學院並住在波士頓，他被控一項跟蹤罪。檢方文件指出，跟蹤罪若成立將面臨最高五年徒刑、三年假釋和高達25萬元罰金。