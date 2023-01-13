伊州議會領導團首位華裔 馬靜儀寫歷史
伊利諾州議會11日舉行參眾議員宣誓就職典禮，包括四名華裔在內的九位亞裔議員寫下伊州議會最多亞裔民意代表的紀錄。其中資歷最久的州眾議員馬靜儀，12日由州眾議長魏爾奇(Emanuel "Chris" Welch)任命為「多數黨會議主席」(Majority Conference Chair)，她也是議會主要領導團隊中首位華裔議員。
伊州103屆州眾議會的四位華裔議員包括馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)、楊啟華(Janet Yang，41區)，北華埠選區的華裔黃凱煥(Hoan Huynh，13區)為議會新面孔。
另四名亞裔為這屆州議會的新人，分別是91區的韓裔鍾雪倫(Sharon Chung)、51區的印裔席德(Nabeela Syed)、16區印裔的歐立克爾(Kevin Olickal)、21區巴勒斯坦裔的拉席德(Abdelnasser Rashid)。
州參議會方面，則有連任的亞裔、第八區州參議員維利瓦稜姆(Ram Villivalam)也在同日就職。
2016年初次參選獲得勝利的馬靜儀，為伊州州眾議會第一位華裔議員，經過六年來的成功連任三屆，馬靜儀在議會的排名日益靠前，民主黨籍的她影響力逐漸擴大，在這屆議會中受到議長重視，並任命她加入多數黨領導團隊。
馬靜儀在州議會的新職務「多數黨會議主席」，主要在制定立法機構議程方面擁有發言權，這也意味著她將有機會站上議會講台主持會議，馬靜儀也是伊州議會有史以來第一位擔任此職務的華裔。
此外，民主黨州眾議會的各族裔工作小組中，江珍妮將出任亞裔工作組黨鞭(Asian American Caucus Whip)。
馬靜儀表示，八位亞裔州眾議員創下伊州議會亞裔成員的歷史新高，這也是亞裔愈來愈重視參政，愈來愈了解發聲重要的最佳證明，隨著亞裔議員團隊不斷壯大，未來亞裔權益將更受到保護，「這是103屆議會很好的開始，越來越多的亞裔議員，加上議長領導團隊也重視亞裔等發展，對伊州亞裔社區及對伊州全部人民都是好兆頭」。
四位華裔議員中的新人議員為黃凱煥，其父親為越南裔、母親為華裔，他初次參選及獲得相當高的選票支持，他表示，包括北華埠的13區州眾議員選區人口超過11萬，亞裔(13.7%)為僅次於白人(55.4%)的第二大族群，上任後會確保亞裔小商家與企業的權益，並讓仇亞犯罪絕跡。
江珍妮的祖父母在1920年代從廣東台山移居到美國，經歷「排華法案」差點被遞解出境的艱困，開啟她對移民權益的關注，在從事多年移民律師工作後投入參選，並已經順利連任兩屆議員。
馬靜儀為芝加哥大學歷史博士，出生於加州舊金山，25年前因為求學移居到芝加哥至今，2016年馬靜儀首度參選就贏得選戰，並成為州議會第一位華裔女議員。
楊啟華擁有芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，她不但具有專業背景，而且關心社區事務，且力促亞裔權益。
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