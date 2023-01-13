伊州議會領導團首位華裔 馬靜儀寫歷史

馬靜儀(左)由州眾議會議長魏爾奇(右)任命，加入議會多數黨領導團隊。(馬靜儀提供)

伊利諾州議會11日舉行參眾議員宣誓就職典禮，包括四名華裔 在內的九位亞裔 議員寫下伊州 議會最多亞裔民意代表的紀錄。其中資歷最久的州眾議員馬靜儀，12日由州眾議長魏爾奇(Emanuel "Chris" Welch)任命為「多數黨會議主席」(Majority Conference Chair)，她也是議會主要領導團隊中首位華裔議員。

伊州103屆州眾議會的四位華裔議員包括馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)、楊啟華(Janet Yang，41區)，北華埠選區的華裔黃凱煥(Hoan Huynh，13區)為議會新面孔。

另四名亞裔為這屆州議會的新人，分別是91區的韓裔鍾雪倫(Sharon Chung)、51區的印裔席德(Nabeela Syed)、16區印裔的歐立克爾(Kevin Olickal)、21區巴勒斯坦裔的拉席德(Abdelnasser Rashid)。

州參議會方面，則有連任的亞裔、第八區州參議員維利瓦稜姆(Ram Villivalam)也在同日就職。

2016年初次參選獲得勝利的馬靜儀，為伊州州眾議會第一位華裔議員，經過六年來的成功連任三屆，馬靜儀在議會的排名日益靠前，民主黨籍的她影響力逐漸擴大，在這屆議會中受到議長重視，並任命她加入多數黨領導團隊。

馬靜儀在州議會的新職務「多數黨會議主席」，主要在制定立法機構議程方面擁有發言權，這也意味著她將有機會站上議會講台主持會議，馬靜儀也是伊州議會有史以來第一位擔任此職務的華裔。

此外，民主黨州眾議會的各族裔工作小組中，江珍妮將出任亞裔工作組黨鞭(Asian American Caucus Whip)。

馬靜儀表示，八位亞裔州眾議員創下伊州議會亞裔成員的歷史新高，這也是亞裔愈來愈重視參政，愈來愈了解發聲重要的最佳證明，隨著亞裔議員團隊不斷壯大，未來亞裔權益將更受到保護，「這是103屆議會很好的開始，越來越多的亞裔議員，加上議長領導團隊也重視亞裔等發展，對伊州亞裔社區及對伊州全部人民都是好兆頭」。

四位華裔議員中的新人議員為黃凱煥，其父親為越南裔、母親為華裔，他初次參選及獲得相當高的選票支持，他表示，包括北華埠的13區州眾議員選區人口超過11萬，亞裔(13.7%)為僅次於白人(55.4%)的第二大族群，上任後會確保亞裔小商家與企業的權益，並讓仇亞犯罪絕跡。

江珍妮的祖父母在1920年代從廣東台山移居到美國，經歷「排華法案」差點被遞解出境的艱困，開啟她對移民權益的關注，在從事多年移民律師工作後投入參選，並已經順利連任兩屆議員。

馬靜儀為芝加哥大學歷史博士，出生於加州舊金山，25年前因為求學移居到芝加哥至今，2016年馬靜儀首度參選就贏得選戰，並成為州議會第一位華裔女議員。