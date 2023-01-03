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德州雙胞胎相差6分鐘出世 但年份卻差一年

編譯組／即時報導
史考特夫婦在除夕與元旦，分別生下一對異卵雙胞胎姐妹。（FOX 11）
史考特夫婦在除夕與元旦，分別生下一對異卵雙胞胎姐妹。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，來自丹頓（Denton）史考特夫婦（Scott）分別在除夕夜與元旦生下一對雙胞胎女兒，兩名寶寶出生時間相差六分鐘，年份卻差了一年。

在預產期一周半，史考特太太（Kali Jo Scott）不得不提前至德州健康長老會醫院（Texas Health Presbyterian Hospital）進行監測，並在跨年夜接受剖腹產手術

姊姊安妮喬（Anne Jo）於除夕晚間11時55分誕生，成了2022年最後一位在醫院出生的寶寶。六分鐘後，元旦凌晨12時01分，妹妹艾菲羅斯（Effie Rose）出生，成了該院2023年第一位在醫院出生的寶寶。

兩位寶寶體重5.5磅，身體健康。

孩子的父親史考特（Cliff Scott）說「我們之前曾開玩笑說，如果出生於周末放假和除夕，這不是很有趣嗎？事實證明，這種可能性比我們意識到的還要大。」

寶寶的父母對這種安排感到有趣，也很喜歡雙胞胎孩子「都有各自的出生年月日」。他們說，這將有助於這對異卵雙胞胎姐妹保持自己的特質。

史考特說「這會增加雙胞胎可能沒有的特殊和獨特性。一個人會得到除夕的閃光和五彩紙，另一人每年會享受著一年全新的開始。」

然而，一些青少年體育項目，會以孩子的出生年份為基礎，未來可能導致父母親日程安排變得有些複雜。

史考特並笑言，一些有財務頭腦的朋友，已就稅收影響進行討論。「我們朋友在減稅問題上取笑我們，因為我們去年只能獲得一次稅收減免，但我們認為這樣很好」他說。

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