消費電子展5日賭城登場 亮點預測：AI融入生活搶鏡

年度消費電子展（CES）將於5日在拉斯維加斯登場。(美聯社)

美國年度消費電子展（CES）將於5日在拉斯維加斯登場，從汽車 、機器人到電器等各個領域人工智慧（AI）最新科技躍進將一覽無遺。

法新社報導，受COVID-19疫情 影響，2021年消費電子展採線上方式舉行，去年採線上和實體混合方式舉辦。這場電子產品盛會今年回歸，有望吸引數以萬計觀展人潮，重現長久以來展場大廳人潮擁擠且促成連串交易的光景。

提供科技研究和顧問服務的Techspotential分析師 格林加特（Avi Greengart）告訴法新社：「2022年情況大不如前，大廳空空蕩蕩，飯店設施裡都沒有會議。」

「如今（我們預計）會有人潮、很難穿梭其中而且有閉門會議，這就是貿易展的意義所在。」

消費電子展將於5日正式開幕，不過各企業最早將於3日開始展現自家最新科技魔法來搶鏡。

根據多名分析師說法，隨著交通運輸現在是運算新領域，新一代汽車、卡車、船隻、農具甚至是飛行器預計都將引發關注。

顧問公司埃森哲（Accenture）平台策略主管亞洛維茨（Kevan Yalowitz）說：「感覺幾乎就像到車展一樣。」

現在的汽車配備作業系統，比以往更像智慧型手機或筆記型電腦需要系統升級，埃森哲預估到了2040年，路上約40%車輛將需要遠端更新軟體。

隨著聯網汽車的出現，應用程式和線上娛樂也應運而生，研發人員致力透過車上串流或購物服務來吸引乘客的注意力。

格林加特表示，增強人工智慧的電動車也將大放異彩。

獨立技術分析師恩德勒（Rob Enderle）說：「真正引起轟動的是個人化飛行器。基本上，它們是可載人的無人駕駛飛機。」

此外，虛擬實境（VR）頭戴裝置是去年消費電子展一大主題，目的在將用戶傳送到元宇宙（metaverse）的VR頭戴裝置預計在今年的展場上也會再次成為焦點。元宇宙概念是聚焦於社交連結的3D虛擬世界網路。

定位為新一代網路Web 3一環的裝置或服務也料將包含混合實境（MR）裝置以及區塊鏈技術和非同質化代幣（NFT）。

格林加特指出，消費電子展的展示品也很可能將顯示疫情的影響，因為即使生活方式逐漸回到疫情前的習慣，在封鎖措施和遠距工作時期設計的產品現在也將進入市場。

加強評估健康狀況以及和醫護遠端聯繫的相關技術也將在展場中成為亮點。

儘管這個展覽毫不掩飾地致力於消費主義，環保也將成為主題之一，從水道中挖出垃圾的器具到幫人減少能源使用的應用程式皆有。

根據分析師說法，許多公司正從包裝中淘汰塑膠，並轉向可生物降解的材料，同時也在努力減少碳排放。