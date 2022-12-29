我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

4遊民凍死在街頭 矽谷開放圖書館為遊民取暖

德州1高中受邀玫瑰花車遊行 家長包車20小時也願意

中央社／洛杉磯29日專電
加州洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）每年元旦舉行玫瑰花車遊行，結合大型花車、行進樂隊與馬術隊演出，吸引數十萬人到場觀賞。圖為2022年元旦道路兩旁人潮。(中央社)
加州洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）每年元旦舉行玫瑰花車遊行，結合大型花車、行進樂隊與馬術隊演出，吸引數十萬人到場觀賞。圖為2022年元旦道路兩旁人潮。(中央社)

德州一所高中樂隊入選2023年元旦的玫瑰花車遊行，數十名家長買好機票飛往加州，但班機被迫取消，他們改包遊覽車，長途旅行20小時也要親自到場。

美國元旦年度盛會，2023年玫瑰花車遊行1月2日在加州巴沙迪納（Pasadena）舉行。屆時將有39座大型花車、21支行進樂隊和16支馬術隊共76團體參與演出。來自台灣的北一女樂儀旗隊是少數國際團體之一。

德州電視台KXAN報導，維斯塔里治（Vista Ridge）高中樂隊獲選在新年玫瑰花車遊行演出，對很多學生而言這將是他們第一次到訪加州，全校師生與家長都非常興奮。

不過最近美國空中交通受大風雪影響，許多航班取消或延遲。所幸樂隊成員與工作人員的航班不受影響，但搭乘另一架班機，數十名準備到場助陣的親友團班機卻遭取消。

電視台報導，航班取消也無法阻止想要到場助陣的親友們，他們包了一輛大型遊覽車，準備展開20小時的長途旅程。

電視台的畫面中，樂隊總監克里斯汀（Bryan Christian）站上遊覽車，在車子出發前，拿著麥克風對這些學生家長與親友表達感謝。

克里斯汀說：「我要向你們表達大大的感謝。事實上，就是有人會願意搭20小時的車子，那些人就是你們，這對你們的孩子而言真的是天大的重要。他們或許不會說出口，或許不會承認，能有你們在遊行路線上真的太重要了。祝你們旅途平安，我們巴沙迪納見。」

遊行 加州 德州

上一則

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

延伸閱讀

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒
義工開始為玫瑰花車精心裝飾 南加華人熱心參與

義工開始為玫瑰花車精心裝飾 南加華人熱心參與
南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區
2023玫瑰遊行 79方陣盛大演出

2023玫瑰遊行 79方陣盛大演出
小綠綠暖身演出驚艷

小綠綠暖身演出驚艷
德州人口3000萬 全國增幅最大

德州人口3000萬 全國增幅最大

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降