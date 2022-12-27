南達科他州長收「火熱」聖誕禮？部屬送火焰發射器

南達科他州州長諾姆（左）收到部屬贈送了一分「貨真價實」的「火熱」聖誕禮物：一具刻上該州箴言的火焰發射器，日前就用來燒農場雪地上的一堆紙箱。（取材自推特 / Philip Melanchthon Wegmann）

美國南達科他州 州長諾姆（Kristi Noem）日前收到部屬贈送了一分「貨真價實」的「火熱」（hot）聖誕禮物：一具刻上該州箴言的火焰發射器。

根據美國ABC新聞轉述的蘇瀑市（Sioux Falls）《阿格斯領袖報》（Argus Leader）27日報導，諾姆州長的部屬送了她一具Pulsefire LRT牌的火焰發射器，據指上面還有一塊刻著南達科他州箴言「上帝之下，人民統治」（Under God, the people rule）的銘牌。

從發布到推特與YouTube的影片可見，諾姆州長穿上了迷彩裝，用火焰發射器點燃了農場雪地上的一堆紙箱。當她噴完最後一股火焰，左手拎著火焰發射器，然後瀟灑地舉起右臂，喊出「完美」（Perfect）。

諾姆州長2020年就曾在社群媒體 發布自己手持火焰噴射器的照片，並附上「在我的聖誕禮物清單添加一些東西會不會太晚了？」的圖說，當時就為之暴紅。田納西州 的彈藥公司「MidSouth Shooters」指出，一具Pulsefire LRT火焰發射器要價約650美元。

儘管諾姆州長的發言人傅瑞（Ian Fury）表示，購買火焰發射器並沒有用到稅金。但有一些網友抱怨，當她用火焰發射器燒箱子時，該州印第安保留區的數千美國原住民正面臨強烈冬季風暴，並且受困於沒有供暖的情況。在松嶺（Pine Ridge）印第安保留區，隨著丙烷（propane）輸送停止又沒有柴火，當地居民甚至被迫燒衣服取暖。