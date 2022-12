南達科他州長收「火熱」聖誕禮？部屬送火焰發射器

美國南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)日前收到部屬贈送了一分「貨真價實」的「火熱」(hot)聖誕禮物:一具刻上該州箴言的火焰發射器。

根據美國ABC新聞轉述的蘇瀑市(Sioux Falls)《阿格斯領袖報》(Argus Leader)27日報導,諾姆州長的部屬送了她一具Pulsefire LRT牌的火焰發射器,據指上面還有一塊刻著南達科他州箴言「上帝之下,人民統治」(Under God, the people rule)的銘牌。

從發布到推特與YouTube的影片可見,諾姆州長穿上了迷彩裝,用火焰發射器點燃了農場雪地上的一堆紙箱。當她噴完最後一股火焰,左手拎著火焰發射器,然後瀟灑地舉起右臂,喊出「完美」(Perfect)。

諾姆州長2020年就曾在社群媒體 發布自己手持火焰噴射器的照片,並附上「在我的聖誕禮物清單添加一些東西會不會太晚了?」的圖說,當時就為之暴紅。田納西州 的彈藥公司「MidSouth Shooters」指出,一具Pulsefire LRT火焰發射器要價約650美元。

儘管諾姆州長的發言人傅瑞(Ian Fury)表示,購買火焰發射器並沒有用到稅金。但有一些網友抱怨,當她用火焰發射器燒箱子時,該州印第安保留區的數千美國原住民正面臨強烈冬季風暴,並且受困於沒有供暖的情況。在松嶺(Pine Ridge)印第安保留區,隨著丙烷(propane)輸送停止又沒有柴火,當地居民甚至被迫燒衣服取暖。

Two years ago, @KristiNoem fired off a flamethrower, joking is it "too late to add something to my Christmas list?”



Her staff pulled together and bought her one this year. https://t.co/8dRhpTttMu