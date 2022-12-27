被噓、遭砸水瓶 聯邦參議員克魯茲過去一年陷話題漩渦

聯邦參議員克魯茲。(克魯茲臉書)

休士頓 紀事報報導，自十年前首次當選聯邦參議員以來，共和黨 籍克魯茲 （Ted Cruz）被證明是保守派政治舞台上，最忙碌也最具爭議的政治人物。

過去一年來，克魯茲涉足最具爭議的議題漩渦中，從烏瓦德（Uvalde）槍案後的槍枝權利，到廢除羅訴韋德案（Roe v. Wade）後的墮胎與同性婚姻權等。

烏瓦德案，休士頓餐廳對峙

烏瓦德羅布小學（Robb Elementary）5月28日發生造成19名兒童和兩名教師死亡的大規模槍案，四天後克魯茲在全國步槍協會年會上發表演說，將槍擊事件歸咎於父親缺席的文化和持續道德敗壞。

演講結束後，進步倡議組織Indivisible Houston董事赫南德茲（Benjamin Hernandez）在餐廳與克魯茲發生爭論。赫南德茲問克魯茲「當19名兒童死亡時你在哪裡」。克魯茲隨後譴責執法部門對槍案的反應，「我們必須有問責制和透明度，確保這些事件不再發生。」

在LGBTQ問題與共和黨決裂

美國最高法院6月24日推翻羅訴韋德案，大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）稱，高等法院可能會針對保護同性婚姻的聯邦法律。克魯茲與共和黨其他成員保持一致，認為最高法院將同性婚姻合法化的決定「顯然是錯誤的」。

然不到兩周後，克魯茲就對德州1973年同性戀禁令的正統觀點不屑一顧。其發言人告訴達拉斯晨報稱「成年人應該能在他們私人性活動中為所欲為」。

公共場合被噓

2022年最後幾個月，外界出現一系列對克魯茲表達不滿的情緒。9月，時任德州州長候選人歐洛克（Beto O'Rourke）支持者在飛往休士頓航班上與克魯茲發稱衝突，問他是否知道烏瓦德受害者名字。

在與其中一位在烏瓦德槍案中遇難的十歲學童Alexis "Lexi" Rubio的家人私下會面時，克魯茲被詢問是否支持新的槍枝管制立法，他顯得猶豫不決，此行為激怒槍枝管制倡議者和近年來在校園槍案受害者家屬。

在休士頓太空人隊ALCS系列賽對陣紐約洋基隊比賽中，這位參議員在洋基體育場遭球迷噓聲不斷。

不論粉絲還是敵人，這位即受爭議的參議員已證實，將在2024年再次競選連任。