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酷寒盡仍等無機 西南取消航班持續 芝機場旅客沮喪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

儘管酷寒天氣已經在芝加哥告一段落，但芝城兩大國際機場卻仍有許多旅客因航班取消或延誤被迫滯留，造成此狀況的主因是西南航空公司(Southwest Airlines)班機取消至今仍在惡化。

根據芝加哥航管局(CDA)數據，26日到晚間7時45分為止，歐海爾機場取消了130架班機，985架延遲，中途機場則取消高達307架航班，延遲航班則有152架，而兩大機場班機延誤時間平均為30分鐘，依據航班網站FlightAware紀錄，26日中途機場取消的航班中，西南占了68％，延遲班機中也有17％為西南航空班機；歐海爾機場的取消的航班，西南航空更高占86％。

西南航空27日的航班繼續大幅度取消，估計全美西南航空航班取消了六成，比26日取消七成略有改善。

西南在丹佛、拉斯維加斯、芝加哥、達拉斯等四處機場起降班機取消最多。對此現象，西南發出聲明表示，「隨著連續幾天的極端冬季天氣，持續的挑戰正嚴重影響我們的客戶與員工」，西南稱這種情況「無法接受」，正在努力想辦法解決中。

達美航空也發出聲明表示，雖然大部分的惡劣天氣已經過去，但由於機場的基礎設施受損、設備凍結，以及一些常規地面操作繼續受到限制，因此仍有一些班機被取消。

美國航空的發言人說，該公司在歐海爾機場的航班取消情況在26日已經很少，有三個班次取消則是因為紐約州的水牛城機場因為大雪關閉。

中途機場為西南航空的主要轉運站之一，由於班機大量取消，導致許多乘客滯留機場，俄亥俄州的乘客派斯特(Stacey Pastor)說，她的航班26日被取消後，她到處想辦法更改班機或尋找其他方法回家卻毫無所穫，派斯特說，她的行李在前兩天搭機時就已經遺失了，到現在她完全不知道行李究竟流浪到哪裡了。

26日要從芝加哥回德州的施奈德(Patti Snyder)的班機也被取消，雖然她與另一半最後找到了返家機票，但時間卻是在新年過後，兩人被迫在芝城多待近一周。

西南航空發言人派瑞(Chris Perry)表示，該公司的改簽系統目前的客流量達到歷史最高水平，「我們的團隊已經意識到這一點，且正在努力解決這個問題，我們為長時間的延誤感到抱歉」。

芝加哥航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)回應，CDA的首要任務是要替乘客、員工創造安全、可靠與高效的環境，她提醒乘客前往機場前，務必先檢查航班起降的最新資訊。

由於班機大亂，許多旅客未上機但行李卻到了目的地，圖為芝加哥中途機場堆積如山的行李...
由於班機大亂，許多旅客未上機但行李卻到了目的地，圖為芝加哥中途機場堆積如山的行李。(美聯社)

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