空中「畫」出聖誕樹 待退美軍少校用飛行軌跡送祝福

飛行員為取得運輸飛行員證書，在空中「飛出」一棵聖誕樹。（取材自推特＠107-3 The Eagle）

以天空為畫布，佛州 一名即將退役的軍人在過節前夕傳遞濃濃的聖誕味，下個職涯的生涯規畫似乎也漸漸成形。

福斯新聞13台（Fox 13 News）報導，海軍少校米提奇（Nathan Mitich）為了拿到飛行員證書，搬到佛州萊克蘭（Lakeland）入讀飛行學校。要拿到證書，飛行員得在結業前完成1500小時飛行時數，米提奇不想單調地飛行，決定讓完成時數的歷程更加有趣。

他使用名為ForeFlight的軟體，為他的賽斯納172型天鷹（Cessna 172 Skyhawk）訂定了飛行計畫。

一開始他先畫了些簡單的形狀，比如圓形、星形和三葉草，畫完後，他回頭看到星形，突然靈感來了，覺得不妨加以延伸，來畫一棵聖誕樹。

這棵樹就是這麼來的。

米提奇告訴福斯新聞13台，他花費約20小時事前計畫，「技術上不是太難」，飛行模式包含聯邦航空總署（FAA）任何飛行測驗的基本技巧。

從萊克蘭林德（Lakeland Linder）機場 起飛後，米提奇先向南畫出星星的尖端，之後向南和東，在星星上畫了兩個點，再向西飛，從東北向西南曲折前進，畫出樹的層次。

接著米提奇飛到樹的中間，飛過波爾克郡（Polk County），向下飛到馬納提郡（Manatee County），之後飛越東哈迪郡（Hardee County），在樹的底部畫出聖誕樹裝飾和禮物。

最後他還不忘折返畫圈，為聖誕樹添上燈串。