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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

佛州氣溫低於50度 「聖誕老人」衝浪賽照樣舉行

中央社／可可灘24日即時報導
不畏低溫來襲，第14屆年度「聖誕夜衝浪聖誕老人節」24日如期在佛州太空海岸的可可灘舉行。（美聯社）
不畏低溫來襲，第14屆年度「聖誕夜衝浪聖誕老人節」24日如期在佛州太空海岸的可可灘舉行。（美聯社）

對於在佛羅里達州中部海岸衝浪的聖誕老人來說，今天的大西洋感覺更像北極而不是陽光之州，因為上午氣溫驟降到冰點左右，佛州至少一半地區都發布了警報。

美聯社報導，佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）部分地區今天上午氣溫降至華氏個位數，佛州中部內陸地區的氣溫降至華氏27度（攝氏負2.7度）。

位於塔拉哈西（Tallahassee）的國家氣象局（National Weather Service）在推特寫道：「整個地區都是從#聖誕夜這一天開始變冷的。」

邁阿密是美國昨天天氣還算溫暖的地區之一，但今天上午氣溫驟降，是近一年來首次降至華氏50度（攝氏10度）以下。

儘管天寒地凍，第14屆年度「聖誕夜衝浪聖誕老人節」（Christmas Eve Surfing Santas）今天上午照舊在佛州太空海岸（Space Coast）的可可灘（Cocoa Beach）舉行。

這項活動2009年開辦時只有10名穿著聖誕老人服裝的衝浪者參加，但過去幾年參加人數迅速成長，今天上午有近140名衝浪者不畏寒冷來此衝浪。主辦單位表示，有將近1萬名觀眾到場為他們加油。

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