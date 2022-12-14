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蒐集兩年內改變駕照登載性別名冊 德州檢察長意圖不明

編譯組／即時報導
德州檢察長索要駕照性別更改者的名單。（y y/Unsplash)
德州檢察長索要駕照性別更改者的名單。（y y/Unsplash)

華盛頓郵報報導，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）辦公室最近發出一項不尋常的命令，要求公安廳（DPS）提交24個月內申請更改駕照登載性別者的名單，公安廳初步提交了約1萬6000人的清冊。雖然該辦公室稱性別變更可能涉及不法，卻不願向華郵透露下令者是誰。

但是由於德州共和黨人近來針對跨性別者的政治動作不斷，性別變更清單或許涉及更大隱情。帕克斯頓本人在2月份時發布了一份法律意見，主旨是跨性別青年的性向認同照護（gender-affirming care）可能涉及幼童虐待；州長艾伯特晚幾天發布的行政命令，要求兒童保護局調查接受性向認同照護的家庭是否有出現虐童行為。

議會的共和黨籍議員也預備在2023年的新會期中提出多項關於跨性別者的議案，並試圖將針對青少年的性向確認程序加以罪刑化。華郵在刊登報導之前向公安廳查證，發言人Travis Considine強調，他們提交的清單要不是根本就沒有其人，就是身分有誤，因此必須以人工逐一核實為何性別會做更改。但當華郵問及下令者是誰時，Travis Considine卻說「我不能講」。

華郵的報導指出，檢察長官辦公室6月發令給公安廳， 要求後者提交過去兩年內更改駕照性別者的清單。公安廳長在6月30日發給員工的電子郵件指出，「大家應該按月區分過去24個月內，申請更改駕照性別的案件數」，「我們暫時不需要駕照證號，但是如果之後我們必須人工比對文件時，可能會需要駕照證號」。最後，公安廳提交了1萬6000人的清單。

公安 駕照 華郵

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