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偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

編譯組／即時報導
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

德州西部的希格雷弗斯(Seagraves)，43歲的學區總監涉嫌在女生更衣室裝設隱藏攝影機偷拍球員更衣被捕，四天之後他被發現陳屍自己家中，警方表示他是自轟身亡。

　11月16日那天，海爾森特高中(Hale Center High School)的女子籃球隊到希格雷弗斯高中比賽，結果球員與隊職員發現該校給客隊的女生更衣室(visiting girls locker room)裡裝有可疑的電子攝影器材。希格雷弗斯位於蓋恩斯縣(Gaines County)，縣警局接到報案電話之後啟動調查案，接著聯邦調查局FBI也介入調查。

　執法人員在那具錄像裝置上找到三段那間更衣室的視頻，第一段是空無一人的更衣室，第二段是海爾森特高中球員走進更衣室，第三段拍到一些球員，接著有人發現攝影機然後錄影被截停。另外，在攝影機的儲存器中還有一段影音，裡面是一名男子的身影，調查人員認出那是希格雷弗斯學區的總監戈恩(Joshua Goen)。調查人員調閱學校的監控錄影，看到戈恩在球賽之前進入那間更衣室。

　11月22日執法單位通知學區，戈恩因為某種事件被FBI調查，學區立即給戈恩放行政假，總監一職由希格雷弗斯高中的校長塞勒斯(Daylan Sellers)暫代。12月5日(周一)戈恩遭警方逮捕，被控「入侵式影像記錄」(invasive visual recording)罪名，這種罪可以被處以六個月至兩年的徒刑，他被送進蓋恩斯縣拘留所關押。

　他在首度過堂時保釋金被訂為7萬5000元，他的家人繳付保釋金以後他回家等候審判。12月9日(周五)上午10時15分左右，警方接到報案電話，指出在淺水市(Shallowater)的一戶住宅中發現一具屍體，警員到達時確認那是戈恩的住宅，戈恩是開槍自殺，沒有他殺嫌疑。

執法人員在戈恩的住家外。(Gaines County縣警局)
執法人員在戈恩的住家外。(Gaines County縣警局)

學區 攝影 FBI

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