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TikTok下月15日前清零 德州州府電子器材裝設者將遭罰

編譯組／即時報導
德州全面禁止州府人員在公家電子器材上裝設抖音TikTok程式。(May Gauthier/Unsplash)
德州全面禁止州府人員在公家電子器材上裝設抖音TikTok程式。(May Gauthier/Unsplash)

艾伯特州長7日(周三)發公函給州政府各級機關，宣布全面禁止州府人員在公家電子器材上裝設抖音TikTok程式，理由是保障德州人民免受中國共產政府監看，他並責成各機構主管在明年2月15日之前制定出違規懲處方式。

　艾伯特的指令是出現在州長的官方網站上，他表示TikTok大量收集用戶資訊，包括何時、何地上網以及上網瀏覽的方式與內容，然後把資訊提供給中國政府，雖然TikTok說美國用戶的資訊是儲存在美國境內，但TikTok在給國會的一封信中承認，在中國境內的TikTok員工可以看得到儲存在美國的資訊，另外，有報導指出「字節跳動公司」(ByteDance)有意使用TikTok的位置資訊來監看美國人民。

　艾伯特指示州級機構主管向所屬員工宣告這項命令，凡是州政府發給的電子器材，包括手機、電腦或其他可以上網的器材，都不可裝設TikTok，已經裝設TikTok的必須將它清除，1月15日之前必須完成這項清零工作。另外，各機構主管必須在2月15日之前制定出違規懲處方式。

　另外，艾伯特州長通知副州長派翠克(Dan Patrick)以及州眾議會議長菲蘭(Dade Phelan)，行政部門將在明年開始的第88屆會期中(88th Texas Legislature)協助立法機關，進行「網路安全改革」(cybersecurity reforms)的立法，州長對TikTok程式所發的這項禁令也會列在其中。

　艾伯特並且指示德州公共安全局(Texas Department of Public Safety)以及德州資訊資源局(Texas Department of Information Resources)共同開發出一套「模型計畫」(model plan)，供其他單位採用以徹底執行這項命令。

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