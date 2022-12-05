亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納州 一個有爭議的教團教主貝特曼(Samuel Bateman)9月時被捕，被指控涉及三宗兒童性販運罪，近日案件更多細節被調查出來。貝特曼不但以宗教領導人的名義娶了20名女性為妻，其中還包括自己的9歲女兒。

今年8月底，亞利桑納州警方接獲報案，有民眾稱稱在旗桿市(Flagstaff)通往猶他州 的公路上看到一個拖車櫃的縫隙間露出一截趾頭；警方到場後，發現這僅有廁所、沙發卻無窗的拖車櫃內，竟有三名11歲至14歲的少女。開車的貝特曼因此被逮捕。

46歲的貝特曼原先是摩門教的宗派「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」(FLDS Church)成員，後出走自立教團。他之前是FLDS教主傑夫斯(Warren Jeffs)的左膀右臂，傑夫斯不單擁有多名妻子，且因童婚及兒童性虐而被判無期徒刑；傑夫斯入獄也讓FLDS的影響力大大降低，該案件被Netflix 拍成紀錄片「乖乖聽話」(Keep Sweet: Pray and Obey)。

據「Metro」報導，根據聯邦調查局的資料顯示，貝特曼一開始宣稱自己是先知，並宣布打算娶自己9歲女兒。而在一連串指控中，貝特曼與多達20名女性結婚，其中許多是未成年，大多數未滿15歲。