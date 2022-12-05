亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
亞利桑納州一個有爭議的教團教主貝特曼(Samuel Bateman)9月時被捕，被指控涉及三宗兒童性販運罪，近日案件更多細節被調查出來。貝特曼不但以宗教領導人的名義娶了20名女性為妻，其中還包括自己的9歲女兒。
今年8月底，亞利桑納州警方接獲報案，有民眾稱稱在旗桿市(Flagstaff)通往猶他州的公路上看到一個拖車櫃的縫隙間露出一截趾頭；警方到場後，發現這僅有廁所、沙發卻無窗的拖車櫃內，竟有三名11歲至14歲的少女。開車的貝特曼因此被逮捕。
46歲的貝特曼原先是摩門教的宗派「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」(FLDS Church)成員，後出走自立教團。他之前是FLDS教主傑夫斯(Warren Jeffs)的左膀右臂，傑夫斯不單擁有多名妻子，且因童婚及兒童性虐而被判無期徒刑；傑夫斯入獄也讓FLDS的影響力大大降低，該案件被Netflix拍成紀錄片「乖乖聽話」(Keep Sweet: Pray and Obey)。
據「Metro」報導，根據聯邦調查局的資料顯示，貝特曼一開始宣稱自己是先知，並宣布打算娶自己9歲女兒。而在一連串指控中，貝特曼與多達20名女性結婚，其中許多是未成年，大多數未滿15歲。
貝特曼被指控有戀童癖與兒童人口販運的違法行為，而在調查也顯示，貝特曼下令要求三位信徒與他的女兒發生性關係，其中一位只有12歲，而他本人則在旁觀看。貝特曼本人稱，這些女孩是為了主而犧牲，上帝則會修復她們的身體。
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