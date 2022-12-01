集團專偷年長者加密幣洗錢換現 加州華裔主嫌德州被告

聯邦司法部德州東區分部宣布破獲加密貨幣盜竊洗錢網絡，主嫌古約翰。(司法部／FOX51)

聯邦司法部德州 東區分部30日(周三)宣布破獲加密貨幣 盜竊洗錢網絡，有21人被提控，主嫌之一的古約翰(John Khuu，音譯)是住在北加州舊金山的27歲華裔青年。

聯邦司法部(U.S. Attorney’s Office)德州東區分部(Eastern District of Texas)的檢察官費瑟斯頓(Brit Featherston) 30日(周三)於泰勒市(Tyler)宣布提控21名涉嫌偷竊、詐騙、洗錢加密貨幣的歹徒。這個洗錢網絡的成員從至少數千個加密貨幣投資人、總共流通至少70億元價值的加密貨幣，進行非法操作，其中許多受害人是年長者，每年從這個管道流通的金額估計有3億元。

這項調查行動前後已進行數年，由聯邦司法部、聯邦秘密特勤局(Secret Service)和聯邦郵政督察室(U.S. Postal Inspection Service)合作偵辦。華裔的古約翰被控洗錢共謀罪名(money laundering conspiracy)，法院文件指出他用偽造的藥品和毒品騙取價值535萬美元的加密貨幣，然後利用這個洗錢管道消化。

執法單位指出，古約翰和他的同夥經營遍及全美國的毒品行銷集團，買家從自己的黑市加密貨幣帳戶中把毒款送到古約翰的商家帳戶，大多數的交易是以比特幣(Bitcoin)進行，然後古約翰和他的同夥經由幾十個銀行帳戶把加密貨幣轉換為美金。

被告71歲的魯爾(Randall Rule)和64歲的奈斯萬德(Gregory Nysewander)涉嫌以電匯詐欺(wire fraud)和郵件詐欺(mail fraud)的方法，盜取價值240萬美元的加密貨幣。

今年8月，聯邦財政部(U.S. Treasury)宣布制裁貨幣流通渠道(currency mixer)「龍捲風現金」(Tornado Cash)，指控這家企業是專為歹徒洗錢的犯罪共謀組織，龍捲風現金的創始人艾列克西波切夫(Alexey Pertsev)隨即在荷蘭的阿姆斯特丹(Amsterdam)被捕，荷蘭執法單位認為這個渠道涉嫌「掩藏犯罪財務流動」(concealing criminal financial flows)和「輔助洗錢」(facilitating money laundering)。