芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝城 北郊水牛丘(Buffalo Grove)11月30日發生一宗五死血案，當地警方1日表示，五人均死於利器造成的重傷，由於案發現場無外力闖入跡象，研判死者中有一人行兇殺死其他四名家人後，接著自殺身亡。

湖郡法醫班尼克(Jennifer Banek)表示，五名死者為家人關係，包括奶奶、父母及兩名年幼女童，姓名與年齡分別為莉莉亞‧齊斯里亞克(Lilia Kisliak，67歲)、安德魯‧齊斯里亞克(Andre Kisliak，39歲)、維拉‧齊斯里亞克(Vera Kisliak，36歲)、薇薇安‧齊斯里亞克(Vivian Kisliak，6歲)、阿美莉亞‧齊斯里亞克(Amelia Kislik，4歲)。

檢察官表示，齊斯里亞克夫婦正在辦理離婚，鄰居表示，這一陣子時常會看到警車停到該住宅前。班尼克表示，法醫目前完成四具屍體的解剖，另一具仍在進行中，死者均死於利器造成的重傷，但她沒有說明兇嫌究竟是使用哪種武器。

根據該鎮所屬的湖郡(Lake County)法院文件，兇案所在房屋因房地產稅問題正進入法拍程序，而且屋主多年來官司纏身，身陷保護令、解除與未成年子女關係/離婚、藐視法庭、酒駕等案件。

水牛丘警局表示，警方是在11月30日上午接到電話，死者之一維拉的同事打電話要求警方前往亞凱迪亞 街(Acadia Terrace)2800號附近的一棟民宅，協助查看住戶安全，11時左右警方抵達目的地後，因一直無人應門，因此破門而入後在屋內發現五具屍體。

住在案發地點社區的哈爾蒙(Baron Harmon)說，他已經在當地住了40年，他經常在早上看到兇案家庭的孩子在屋外，「案發當天我沒有看到孩子在外面時，就覺得不對勁」，他說，發生這樣的悲劇，真的太令人難過了。

另名鄰居蜜雪兒 說，這個小區是很安靜的好區，竟然出現五死命案，「相當驚訝」。

根據房屋銷售網站，兇案房屋有六個房間七間衛浴，市價超過百萬，最近一次的交易紀錄為2017年，也就是齊斯里亞克家庭購入時間。