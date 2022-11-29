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球星俠客歐尼爾總是愛替陌生人埋單 來自於他所受啟發

編譯組／即時報導
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

NBA巨星俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)今年在達拉斯買了一間房子，每當他到這裡來住的時候，就會給偶然碰到的民眾買禮物，已經有許多達拉斯人得到這位龐大聖誕老人的恩惠，事實上俠客少年時曾經在德州住過。

　俠客的父母在聖安東尼奧居住的時候，他是柯爾高中(Cole High School)的學生，在他領軍之下，柯爾高中創下36勝0負的戰績，並且得到全德州高中籃球總冠軍的頭銜，而且那是該校歷史上第一度奪得全州冠軍。接著他到路易斯安那州大(Louisiana State University)念書，在1992年的NBA選將秀中以整體第一名被奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)選中。

　根據達拉斯晨報的報導，俠客在6月份於達拉斯買下一棟內部5200平方呎的房子，他在這裡購屋的主要原因，是要來督導他的「大雞連鎖餐廳」(Big Chicken restaurant chain)在北德州擴張的進度。

　俠客一向是個不採低調的名人，他喜歡跟大眾哈啦來往，自從到北德州買房以後，社群媒體上有許多他施惠於人的視頻出現，譬如有人拍到他買東西餵一名流浪的老婦人，最近他到電器電子產品零售店Best Buy購物時，看到一對年輕夫妻帶著兩個小孩在店裡，他掏出信用卡幫他們付了一部洗衣機、一部75吋大電視的帳單。

　根據「開放球場籃球雜誌」(Open Court Basketball)的一篇報導，今年2月俠客在一間沃爾瑪市場(Walmart)購物時，看到一對父母要給小孩買一輛兒童自行車，他主動問那對父母可不可以代他們付錢，當記者詢問歐尼爾的時候，俠客宣稱從那時起只要他進店購物，一定要幫某個人買某樣東西(Whenever I'm going in a store from now on, I'm buying somebody something.)。

德州 社群媒體 NBA

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