尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

德州 福和市一名53歲女子，感恩節那天與失散51年的家人重逢，DNA 辨認科技讓這件看似無法破解的謎團終於解開，讓所有牽涉本案的人萬分感謝。

梅莉莎海史密斯(Melissa Highsmith)在1971年被褓姆(babysitter)帶走時，她才22個月大，她的父母焦急的報警尋找，幾年下來卻毫無線索，一家人最後認為沒希望了，她的親生父母心頭上始終無法忘懷她。

多數讀者都知道，每周的超市廣告郵件中總有尋找失散兒童的廣告，那是全國失蹤與受騙兒童中心(National Center for Missing and Exploited Children)的尋人啟事，那上面有小孩失蹤前的照片，還有用電腦程式衍生出的現在照片。

不久前梅莉莎的兩張照片在該中心發布的尋人啟事上出現，在南卡羅萊納州的查爾斯頓市(Charleston)有人向該中心舉報，認為該地有一名女子可能是她，但後來追蹤發現那也不是梅莉莎。梅莉莎成長的過程中曾經向養父母求證她的身世，但他們都沒有給她任何具體的答案。

雖然這條線索也沒有結果，但梅莉莎的家人又燃起找到她的意念，他們向「23與我NDA檢測 」(23 and Me DNA test)實驗室聯繫，發現實驗室的DNA資料庫中，有一位名叫梅莉莎海陶爾(Melissa Hightower)的女子，她生的兒女跟海史密斯一家有血緣關係。

接下來的檢測確認了梅莉莎海陶爾就是梅莉莎海史密斯，梅莉莎向養父母再度求證，他們才告訴她：「我們當年就知道妳是那個失蹤的小梅莉莎」。對梅莉莎而言，對當年的事件追究責任並不重要，重要的是她終於知道了自己的身世，也和親生父母和同胞兄弟姊妹相認，今年的感恩節她有特別須要感謝上天的地方。