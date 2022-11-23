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偷渡客涉險入德州「被捕」後送食獲車票 讚美國是天堂

編譯組／即時報導
偷渡客入境美國被逮捕後受到很好照顧，令偷渡者感激。(CBP網頁)
偷渡客入境美國被逮捕後受到很好照顧，令偷渡者感激。(CBP網頁)

艾伯特州長拓展「偷渡客外送」範圍，頭兩班前往費城的巴士分別於上周與本周從德州抵達，大多數的偷渡客對免費巴士的服務相當滿意。

　第二班巴士於21日(周一)抵達費城(Philadelphia)，上面有46位乘客，他們絕大多數是單身的男子，阿波拉達(Kevin Aborlada)一家三口是個例外，他和妻子帶著女兒離開厄瓜多爾(Ecuador)，經過兩個多月的跋涉到達美墨邊境，偷渡進入美國後自動讓邊界巡邏局的人員逮捕，很快就被艾伯特州長用巴士送到賓州。

　阿波拉達表示，從厄瓜多爾到美墨邊界的旅途十分艱險，他出發之前就已經知道自己和妻女的生命可能遭到威脅，他們穿過叢林、溪流、山谷，吃喝睡眠都很辛苦，幸好一路化險為夷，一家平安地進入美國，他們親眼看到一些旅伴因為飢寒疾病去世。他表示一進到美國，整個的情況就大幅改善，邊巡局、移民局的人員提供他們生活所需，他們的情緒完全放開了，他們認為美國真的是人間天堂。

　艾伯特州長送到費城的第一班巴士於16日(周三)抵達，那一班有28名偷渡客。繼紐約、華府、芝加哥以後，費城是艾伯特州長政治鬥爭的第四個目標。加州州長紐森(Gavin Newsom)最近在媒體上對艾伯特猛批，許多人認為加州可能成為艾伯特的下一個大目標。艾伯特所選的這些城市，都是民主黨官員掌政的地方。

　雖然偷渡客大多是因為不得已而離開家園，但美國人民多數認為偷渡不是正常的途徑，德州多數人民贊成艾伯特的作法。

　費城地區的社會服務人員與慈善機構接待了這兩批偷渡客，給他們提供臨時的住處和飲食，並給他們買車票到他們想去的目的地。義工指出，這些被送到費城的偷渡客，絕大多數在紐約或新澤西州有親友，雖然他們沒有被送到紐約市，但費城其實離紐約或新澤西州都不遠，因此他們對艾伯特給他們出車票、送餐飲相當感激。

偷渡客 費城 新澤西州

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