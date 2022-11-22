全美十大房市熱點 德州占四 但交易量已連７月下跌

全美十大房市熱點， 四個在德州，但交易量已連續數月下跌。(Houston Association of Realtors)

網路房地產 經紀商Opendoor Brokerage最近公布了美國房屋市場最熱點排行榜，德州 在前十名中佔了四名，包括華人聚集的凱蒂(Katy)地區。不過，但在房價貴、利率高的現況，德州房屋市場交易量已連續七個月下跌。

德州房屋市場交易量不只下跌，現在連高價位的房屋銷量也減少，休士頓 地區10月份成交量比去年同月下跌23%。休士頓房地產經紀人協會(Houston Association of Realtors)最近公布的數據指出，家庭獨棟住宅(single family homes)成交量減少23%，這種現象在德州其他地區也很類似。

協會主席珍妮佛沃霍布(Jennifer Wauhob)指出，從4月到9月交易量都連續下跌，但那時候價格在50萬到99萬之間的高價位房屋仍然維持暢銷的情勢，但到了10月份這塊亮點也開始晦暗了。

儘管銷售量下跌，房屋價格仍在上升，只是上升的速度減緩。協會新公布的第三季數據指出，以大休士頓地區居民的薪資來評估，買得起房子的居民只有41%，去年同季能夠買得起房子的則有53%。

德州第二大城聖安東尼奧的交易量下跌得少些，10月份轉手的房屋有2597棟，比去年同月減少19.3%，其中的2053棟是二手屋，其他的是新屋。另一份報告則指出，大聖安東尼奧地區今年至今被買下的房屋，有大約30%是全新的房屋。10月份成交新屋的中間價格是38萬2518元，比去年同月上漲約8%；成交二手屋的中間價格是32萬3190元，也是上漲約8%。

根據網路房地產經紀商Opendoor Brokerage最近公布美國房屋市場最熱點排行榜，德州在前十名中佔了四名：奧斯汀西北郊區的黎安德市(Leander)排名全國第二，華人樂於買房的休士頓郊區凱蒂(Katy)地區排名第三，聖安東尼奧旁邊的新布朗菲爾斯市(New Braunfels)排名第四，北德州達福都會區的芙尼爾市(Forney)名列第七。