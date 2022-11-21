彰顯韓裔文化 馬州首個泡菜日登場

馬州韓裔州長夫人金有美，在YouTube平台上傳泡菜的製作視頻。（取材自YouTube）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)21日宣布，11月22日為馬州第一個「泡菜日」(Kimchi Day)，華府和維州 此前也相繼將此日定為特別節日，旨在彰顯韓裔 文化和該社區的付出，促進大華府的文化多元性，並推廣健康飲食。

馬州韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)則在YouTube平台上傳泡菜的製作視頻，教導並鼓勵民眾一同享受這道經典韓國菜品。

維州州眾議員申艾琳(Irene Shin)是韓裔移民，她推動通過維州法律，將11月22日定為「泡菜日」，不僅紀念故鄉的文化，也推廣讓美國主流社會了解韓國的特別飲食和健康習慣，她表示「泡菜是韓國飲食文化中的標誌，更是很多在美韓裔懷念家鄉時會吃的食物。」

申艾琳說，泡菜是她從小到大，和家人團聚必吃的小菜，若有非韓裔的朋友到家作客，他們也會端出這道經典菜品，「泡菜酸辣，一開始許多人不習慣，但如今美國主流的Costco和Trader Joe's等超市都有泡菜商品，可見它已逐漸為大眾接受、喜愛。」

大華府將11月22日定為「泡菜日」，主要是為表達泡菜對身體的11種好處，包括腸道健康，以及22種製作泡菜所需的成分；申艾琳說，「泡菜日」不僅讓民眾享受這道經典美食，更為紀念韓裔文化，「維州的第三大語言是韓語」，她鼓勵民眾可在22日當天的午餐或晚餐加入泡菜，表示該菜品的製作耗時耗力，但也因此顯得更加美味。

霍根說，設立此節日不單單是為推廣韓國美食，更重要的是為紀念韓裔社區的貢獻，馬州政府也與南韓有特殊連結，在經濟、文化等各方面緊密相交，相輔相成；馬州韓裔州長夫人金有美也在YouTube平台上傳了製作泡菜的視頻。