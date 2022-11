芝著名餐館「雨林咖啡店」變身大麻店 居民反彈

位於河北區的雨林咖啡店,將改造為大麻零售店。(芝加哥地目委員會)

位於芝加哥市河北區(river north),曾是最受市民、遊客歡迎的闔家餐廳「雨林咖啡 店」(Rainforest Cafe,605 N. Clark St.),19日由芝市地目重畫上訴委員會(Chicago Zoning Board of Appeal)表決通過,該處據點將獲准開設新的大麻 零售店。

當天舉行的地目變更會議中,委員會聽取了長達四小時的說明,最終在凌晨12時45分投票,並以3:1的票數通過大麻零售店的提案。

表決會後,當地居民布朗(Robert Brown)已經提出要求,籲請委員會拒絕大麻商店的入駐申請。布朗在該宗名義上由BioPharm出面申請地目變更及營業許可證中,質疑Progressive Treatment Solutions(PTS)所扮演的角色。

布朗指稱,PTS究竟是否符合伊州 州法規定的「社會公平公司」(social equity firm)資格,令人懷疑,他表示,該資格讓業者得以在河北區商圈開設零售大麻店,然而該區早已擠滿了眾多大商店。

伊州法律禁止現有大麻店1500尺範圍內開設大麻店,除非申請者符合「社會公平」的標準,此法案主要希望增加此蓬勃發展行業的少數族群,然而目前在原「雨林咖啡店」附近1500呎內,已經有多達四家大麻商店在營運,布朗說,啟人疑竇的部分,還包括一開始PTS是獨自提出申請,並沒有BioPharm合作夥伴,因此當時並不符合社會公平公司的資格。

後來PTS更改了方案,增加了BioPharm的合作,這家公司所以列入符合社會公平的企業,是因為該公司執行長門羅 (Kevin Munroe)的父親麥克‧門羅(Michael Munroe)曾在1970年代被判犯有大麻輕罪。

布朗表示,如果這家大麻店允許成立,等於開了「極其危險的先例」,這將造成濫用社會權益,因為這些人「試圖在州、市的法規中尋找漏洞,且拿到名額有限的符合社會公平經營許可」。

代表大麻公司的律師喬治(Mara George)指出,伊州金融與執業監管廳(Illinois Department of Financial and Professional Regulation)今年早些時候,發布一份通知顯示,社會公平申請者可與非社會公平企業簽訂有條件的合作管理協議,因此新的大麻店完全符合法律。

住在雨林咖啡店附近的另三位居民也反對將餐館原址改為大麻店,他們擔憂過多的大麻店,將惡化當地治安。

PTS的執行長彼得森(Terry Peterson)表示,該公司預計投入700到1000萬元翻修現址,新的大麻商店將聘雇36名全職員工與19名兼職人員,外加4名保全。