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車禍喪命2年未開庭 死者弟月花3200租大看板嗚冤

編譯組／即時報導
休士頓警察到聖安東尼奧為車禍喪生的哥哥鳴冤，(KSAT電視台)
休士頓警察到聖安東尼奧為車禍喪生的哥哥鳴冤，(KSAT電視台)

休士頓地區的一名警察，對哥哥遭逆向行駛車輛撞死、肇事司機卻久久未被開庭審判深懷不滿，他每個月花3200元租了一塊大看板，給檢察單位施加壓力。

　吉諾蓋耶戈斯(Gino Gallegos)向媒體指出，2020年5月23日凌晨2時多，他的哥哥嘉畢略蓋耶戈斯(Gabriel Gallegos)在聖安東尼奧的1604環城高速公路上，被一輛逆向行駛的2018年份賓士迎頭撞上，哥哥在車禍中喪命，肇禍的賓士駕駛人是瑪麗安娜希曼內茲(Mariana Campos-Jimenez)，她當時只有20歲，還不到可以喝酒的年齡，但她卻醉到認不清方向，哥哥去世的時候只有44歲。

　當時全世界正因新冠病毒肆虐而恐慌，監獄盡量不收犯人，陪審團審案完全停止，因此肇禍人繳付7萬5000元的保釋金以後交保候傳。瑪麗安娜在酒精檢測中得到的數字是0.161%，也就是法定醉酒水平的兩倍多一點，她被控醉酒殺人，但審判卻經年累月的拖延，瑪麗安娜在兩年多期間已經修完大學課程，拿到學士學位。

　蓋耶戈斯一家人希望能夠盡快得到一個了結(closure)，但事隔兩年多還沒開審判庭，於是吉諾每個月花3200元在聖安東尼奧的10號公路旁租了大看板，上面有嘉畢略的照片，並每天更新他去世至今的日數，雖然看板上沒有點名貝爾縣地區檢察官辦公室(Bexar County District Attorney’s Office)，但蓋耶戈斯一家人就是要給這個單位施壓。

　地區檢察官岡薩雷斯(District Attorney Joe D. Gonzales)指出，他也希望能盡快給蓋耶戈斯一家人討回公道，但這件案子相當複雜，譬如死者當時沒有繫安全帶，否則應該不至於傷重致死。另外，嫌犯過去從來沒有犯過法，犯錯之後仍繼續努力上進，已在聖安東尼奧德州大學拿到學位。本案已訂於明年2月開庭，如果陪審團裁決瑪麗安娜有罪，她最高可被判20年監禁。

檢察官 警察 檢測

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