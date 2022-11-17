光天化日開槍打死警衛搶珠寶店 芝3嫌在逃

至少三名攜槍劫匪開槍打死警衛，然後搶走商場珠寶店商品。(監視影片截圖)

芝城 南郊卡盧美市(Calumet City)的橡樹河購物中心(River Oaks Mall)16日發生一起致命槍擊 案，至少三名攜槍匪徒在搶劫店內珠寶時，將一名57歲的警衛開槍打死，當地警方表示，嫌犯仍然在逃。由於正值節日購物旺季，消息傳出引起民眾高度關注。

影片來源：YouTube CBS Chicago

該購物中心距離芝市約30分鐘車程，卡盧美市警長柯盧許(Kevin Kolosh)說，警局是在中午12時15分接到報案電話，警方很快抵達現場疏散群眾。

在案發珠寶店隔壁商店工作的布朗(George Brown)說，「我聽到好幾聲槍聲，我跟我同事、客人馬上都跑開找躲避之處」，其中一名客人麥克葛羅(Tracy McGrew)說，她躲到最近的儲藏櫃裡，「當第一輪槍聲停歇後，我們都還搞不清楚發生什麼事」，結果又聽到第二輪槍響，「當時我第一個念頭就是該不會有瘋狂槍手吧？」

卡盧美警局說，案發時剛好有約20名警察 就在購物中心參加射擊訓練，因此他們接到消息，立即趕到現場，接著發現一名身體有多處槍傷的警衛躺在地上，警員馬上予以急救，直到護理人員到達，除了身中多槍的警衛外，還有一名81歲的男性民眾的手部被碎玻璃扎到受輕傷。中槍警衛送醫後不治。

布朗說，他認識中槍警衛，他每天上班的時候都很開心，與大家都很友好，發生這種悲劇令人心碎。

警察隨後在購物中心搜索了一個多小時，但一無所獲。

警方拒絕評論該宗槍擊案的作案動機，但根據消息來源指出，警衛工作的珠寶店是匪徒作案目標，卡盧美市的發言人霍華德(Sean Howard)表示，民眾一直對該購物中心的犯罪與安全問題感到擔憂。

霍華德說，為了安全考慮，市府一直在商議接管該購物中心的方案，「我們要求購物中心採取一些措施，其中部分已經落實，但仍有些措施還沒有實現」。

橡樹河購物中心的持有者未對此案發表回應，不過，目前這座商場已經關閉，重開日期不定，市府官員表示，在沒有達到改善措施，例如安裝更多攝影機前，市府不會允許該商場重新開放。