我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院證實 布林肯明年初訪問中國

PPI升速趨緩 那指反彈1.5%

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

編譯組／即時報導
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

奧斯汀北郊福祿格維爾市(Pflugerville)的一所初中，白人老師在課堂討論中發表白人至上的理念，「不幸的是」一名非裔學生的家長在傳播界大有來頭，家長把學生偷拍的視頻放上網路引發瘋傳，學區隨即把那名老師開除。

　福祿格維爾學區的波爾斯初中(Bohls Middle School)，日前一間教室的課堂上一名學生在老師背後打開手機錄影，老師面前一名非裔男學生跟老師辯論，這位中年的男老師說：在我心深處，我真的覺得我的種族超越其他種族。教室裡有幾名白人學生，但大多數的學生是非裔和西語裔的男孩女孩，而老師顯然不知道被錄影，在老師面前的非裔男孩，他的爸爸是傳播界的名人。

　12日(周六)藝名叫「Southside」的嘻哈音樂製作人(hip-hop producer)在社媒平台Instagram上發表了這段錄影，並且對這位老師的心態嚴厲批評：孩子到學校受教育，卻要被老師以種族差別壓抑，這讓我心中氣憤難平，我的事業成就遠遠超過這位老師，我覺得我比他聰明，但他卻硬要說他比我們優越。Southside與查維斯史考特(Travis Scott)和「未來」(Future)等許多名藝人合作，他有150萬名追隨者。

　那段影音發表後兩天之內，就已得到30多萬人點閱，並且被轉到推特等的媒體上發表。大奧斯汀地區的KVUE電視台14日(周一)上午到波爾斯初中採訪時，學區人員表示那位中年的白人老師已被解雇。

　這個事件之所以引發關注，是因為德州政府最高領導人不准許德州的學校教學生「種族批判理論」(critical race theory)，該理論認為美國的歷史上一貫有「結構化種族歧視」(structural racism)，也就是對過去白人歧視其他族裔的傳統做批判。

非裔 學區 種族歧視

上一則

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

延伸閱讀

傳約克維奇已獲簽證可打澳網 澳洲撤銷入境禁令

傳約克維奇已獲簽證可打澳網 澳洲撤銷入境禁令
查克伯格金援助選 德州要查

查克伯格金援助選 德州要查
艾伯特連任 德州民主黨盼變天再落空

艾伯特連任 德州民主黨盼變天再落空
德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢
德州勞工 提交逾9萬起新冠索賠金

德州勞工 提交逾9萬起新冠索賠金
史丹福研究：臉上露出微笑 心情也變好

史丹福研究：臉上露出微笑 心情也變好

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧