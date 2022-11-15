「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

奧斯汀北郊福祿格維爾市(Pflugerville)的一所初中，白人老師在課堂討論中發表白人至上的理念，「不幸的是」一名非裔 學生的家長在傳播界大有來頭，家長把學生偷拍的視頻放上網路引發瘋傳，學區 隨即把那名老師開除。

福祿格維爾學區的波爾斯初中(Bohls Middle School)，日前一間教室的課堂上一名學生在老師背後打開手機錄影，老師面前一名非裔男學生跟老師辯論，這位中年的男老師說：在我心深處，我真的覺得我的種族超越其他種族。教室裡有幾名白人學生，但大多數的學生是非裔和西語裔的男孩女孩，而老師顯然不知道被錄影，在老師面前的非裔男孩，他的爸爸是傳播界的名人。

12日(周六)藝名叫「Southside」的嘻哈音樂製作人(hip-hop producer)在社媒平台Instagram上發表了這段錄影，並且對這位老師的心態嚴厲批評：孩子到學校受教育，卻要被老師以種族差別壓抑，這讓我心中氣憤難平，我的事業成就遠遠超過這位老師，我覺得我比他聰明，但他卻硬要說他比我們優越。Southside與查維斯史考特(Travis Scott)和「未來」(Future)等許多名藝人合作，他有150萬名追隨者。

那段影音發表後兩天之內，就已得到30多萬人點閱，並且被轉到推特等的媒體上發表。大奧斯汀地區的KVUE電視台14日(周一)上午到波爾斯初中採訪時，學區人員表示那位中年的白人老師已被解雇。

這個事件之所以引發關注，是因為德州政府最高領導人不准許德州的學校教學生「種族批判理論」(critical race theory)，該理論認為美國的歷史上一貫有「結構化種族歧視 」(structural racism)，也就是對過去白人歧視其他族裔的傳統做批判。