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下雪了 芝城今冬初雪報到

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城北郊香柏市15日一早白雪紛飛。(讀者Grace提供)
芝城北郊香柏市15日一早白雪紛飛。(讀者Grace提供)

芝加哥地區15日下了今年入冬以來第一場可測量(measurable)的降雪，國家氣象局15日向芝加哥及郊區發出「冬季氣候警告」(Winter Weather Advisory)，氣象局指出，這波警告從清晨4時到中午左右為止，民眾外出應留意交通與行車安全。

芝市緊急管理與傳播辦公室(Office of Emergency Management and Communication)15日也發布「冬季氣候警告」，時間為當天清晨6時到16日早上6時。

氣象專家毛瑞(Larry Mowry)表示，芝城15日上班時間降雪最多，儘管多個地區不會有明顯積雪，但下雪時間正逢上班尖峰，因此多少對交通造成影響。他說，這波雪將斷斷續續下到16日，靠近密西根湖畔區域則可能是雨雪混合著下。

毛瑞預測，到16日為止，芝加哥部分地區可能會看到高達4吋的泥巴與白雪混合的積雪，其中北郊雪量將最高，由於湖泊溫度影響，沿著密西根湖的地區，則不會有太多的積雪。

芝加哥街道與衛生局局長史塔拉德(Cole Stallard)說，該局已經有200多輛鏟雪車待命，融雪的鹽巴也囤積了超過400噸，他說，車隊部分車輛一早4時許就已經出動，以確保街道乾淨安全，包括湖濱大道、各個橋樑都已經完成第一波撒鹽。

伊州運輸廳的鏟雪車隊也同樣準備妥當。

史塔拉德提醒，隨著今冬第一場初雪降落，民眾出門也要開始預留更多時間，以免屆時道路濕滑或交通緩慢而延誤既定行程。

芝加哥 降雪 芝城

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