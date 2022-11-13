Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦

Meta 執行長查克柏格。（Getty Images）

德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton ）近來接連對科技大鱷啟動調查，除了先前對Google、Facebook濫用個資的調查外，10日公布的新增案件還包括對基金會Center for Tech and Civic Life（CTCL）的民事調查令（CID）。基金會先前曾經接受來自Meta 執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）的大量資金。

檢察長辦公室的資料顯示，基金會的主事者都有明顯的黨派色彩，包括創辦人暨執行董事Tiana Epps-Johnson，她先前是基進草根民團的主管，也是歐巴馬基金會（Obama Foundation）的成員。查克柏格對基金會的資助則是來自Chan Zuckerberg Initiative，該機構的創辦人為查克柏格與妻子Priscilla Chan，Chan Zuckerberg Initiative對基金會的捐款達到3億5000萬元。

檢察長辦公室的指控包括，Center for Tech and Civic Life宣稱創立宗旨是，「以必要訊息強化美國民眾之間的聯繫，俾利民權參與並確保選舉制度的完善、多元與安全」，但是基金會卻偽稱他們會將捐款人的資金用在新冠防疫上，事實上卻用在支持黨派色彩明顯的競選活動，或是資助逾越權限的選舉觀察行為。

帕克斯頓的聲明指出，雖然基金會對外宣稱沒有黨派色彩，但事實上，「外部觀察員」卻回報，基金會的資金卻都流向搖擺州明確支持拜登 政權的地區。聲明強調，公益基金會不能誤導捐款者，並且謊稱募款目的，並且不管是德州或其他地方，監督選舉過程的公正、安全與自由是州級與縣級官員的事，但是Center for Tech and Civic Life卻逾越法制監督選舉過程。