創歷史 8亞裔當選伊州州議員

伊州第一位華裔眾議員馬靜儀(後排)恭賀三位新出爐的亞裔州眾議員席德(前排左至右)、黃凱煥與鍾雪倫。(馬靜儀提供)

期中選舉開票大致告一段落，伊利諾州州議會選舉中，多達八位亞裔 成功搶下州參議會與州眾議會席次，寫下亞裔在該州參政的歷史新頁。

根據初步開票結果，馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)以及楊啟華(Janet Yang，41區)均順利連任，13區州眾議員 席次也由華裔黃凱煥(Hoan Huynh)高票當選，他也是這個聚居許多華人、越南裔的北華埠選區史上第一位亞裔議員。

除上述四名華裔攻進州眾議會外，其他還有三名亞裔也當選所代表選區的州眾議員，分別是91區的韓裔鍾雪倫(Sharon Chung)、51區的印裔席德(Nabeela Syed)、16區印裔的歐立克爾(Kevin Olickal)。

州參議會方面，第八區州參議員維利瓦稜姆(Ram Villivalam)也順利取得連任。

身為伊州第一位華裔州眾議員的馬靜儀表示，多達八名亞裔將在明年1月11日宣誓就職進駐州議會，是伊州議會亞裔成員的歷史新高，她說，這是亞裔愈來愈重視參政，愈來愈了解發聲重要的最佳證明，隨著亞裔議員團隊不斷壯大，未來亞裔權益將更受到保護。

亞裔除了在州議會聲量增長外，角逐庫克 郡委員會13區偉元的亞裔核心小組(Asian American Cacus)主席馮妙燕(Josina Morita)，8日也傳出當選好消息。

伊州其他席位的選舉結果，還包括曼多匝(Susan Mendoza)、方仲華(Michael Frerichs)分別成功連任審計長、財長職務；庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、庫克郡警長(Tom Dart)、庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)、庫克郡評估局局長(Accesor)卡吉(Fritz Kaegi)等，也都獲得選民支持連任。