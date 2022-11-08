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馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長

佛州州長德桑提斯將連任成功 被川普警告別選總統

伊州民主黨守住第6及14區國會眾議員 普立茲克連任州長

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
黃凱煥。(臉書)
黃凱煥。(臉書)

期中選舉8日落幕，華裔候選人表現亮眼，包括四名華裔在此次選戰成績出色，順利當選伊州眾議員，有1/4華裔血統，爭取連任的伊州國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)如預期獲勝。現任州長普立茲克也順利取得連任。

倍受矚目的伊州第六區、第14區國會眾議員，分別由民主黨籍的卡斯坦(Sean Casten)、安德伍德(Lauren Underwood)成功守住席次。

爭取連任成功的民主黨籍伊州華裔州眾議員，包括馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)以及楊啟華(Janet Yang，41區)均順利當選，13區州眾議員席次也首度由華裔黃凱煥(Hoan Huynh)勝出。

根據8日晚間9時的開票結果，第一次角逐81區州眾議員的共和黨籍梁保羅(Paul Leong)得票落後對手。

伊州州長方面，現任州長普立茲克打著防疫績效與改善州府預算赤字等，贏得選民支持，對手貝利(Darren Bailey)雖集中火力攻擊普立茲克對於芝城犯罪率，及其所簽署的「安全T法案」(SAFE-T Act)，最終仍挑戰失敗。

州務卿職位由民主黨的詹雅斯(Alexi Giannoulias)領先，他曾任伊州財長，也參選過聯邦參議員，他的政見包括保護投票權、通過更嚴格的道德法律，並對州務卿辦公室進行現代化改造；布雷迪則主張精簡服務，並對伊州老年人提供額外服務，同時對新的駕駛提供更好的開車教育。

州最高法院第二法官羅克福德(Elizabeth Rochford)勝出，第三區法官也由民主黨的歐布萊恩(Mary K. O'Brien)拿下。

第六區國會眾議員卡斯坦對戰佩考(Keith Pekau，共和黨)倍受矚目，因為民主黨人必須保住絕大多數的「搖擺席次」，才能在國會眾議院贏得控制權，截至8日晚間9時左右，卡斯坦得票維持領先，卡斯坦主張促進綠色計數與投資，推動更多的槍枝安全改革。

爭取連任的佛斯特(Bill Foster，民主黨)也贏得11區國會眾議員席次。第14區國會眾議員安德伍德(Lauren Underwood)在選前最後周末獲得拜登站台後也贏了選戰。

其他主要選舉結果，還包括伊州檢察長由羅武(Kwame Rroul)連任。

共和黨方面的華裔候選人、現任芝加哥西郊瑞柏市首位華裔市議員的梁保羅(Paul Leong)轉換跑到參選州眾議員，儘管支持票數落後民主黨的史塔瓦-莫瑞(Anne Stava-Murray)，但他首度參選就獲得不少選民支持。

馬靜儀。(臉書)
馬靜儀。(臉書)
楊啟華。(臉書)
楊啟華。(臉書)
江珍妮。(臉書)
江珍妮。(臉書)
伊州期中選舉投票情形。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州期中選舉投票情形。(特派員黃惠玲／攝影)

眾議員 伊州 民主黨

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