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金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

庫克郡法官3日裁定涉嫌殺害懷孕女友方碧蓮的餐館東主沈亞爾(Yaer Shen，音譯)不准保釋，根據法院文件顯示，沈亞爾與方碧蓮10月9日在車上因為金錢問題吵架，期間沈亞爾勒住方碧蓮脖子，之後雖一度鬆手，但沈亞爾因擔心女方報警，又再次勒住方的脖子，直到她失去知覺死亡。

檢察官3日在嫌犯過堂時表示，死者當時已經懷孕8個多月，腹中胎兒為沈亞爾的孩子，46歲的沈亞爾被指控一級謀殺罪、故意殺害未出生胎兒罪以及和隱瞞殺人死亡事件罪。

檢察官說，沈亞爾在1日被捕時，坦承殺害了女友方碧蓮。一旦罪成將判處無期徒刑。

檢察官陳述，10月9日，40歲的方碧蓮與沈亞爾在停在沈前妻與孩子居住房子前的車內，兩人為了金錢而吵了起來；當晚大約10時50分左右，方碧蓮用沈亞爾的手機多次打電話給14歲的女兒，並告訴女兒聯繫一位朋友到36街與加利福尼亞大道(California Ave.)路口接她，檢察官補充，方的手機因為前一天與沈爭吵而被摔壞，因此才會用沈的手機打給女兒。

檢察官說，當方碧蓮的朋友去該指定地點找不到她時，方的女兒又打了沈的手機，女兒說，當時有聽到沈亞爾告訴母親，「如果她想去，可以去」。

接著沈亞爾開著車帶著方碧蓮轉了一圈，兩人又開始爭吵，方在男的臉上打了一巴掌，沈亞爾隨後勒捏住她的脖子，爭吵繼續時他曾短暫鬆手。檢察官說，由於男方擔心方碧蓮會報警，又再次勒住她的脖子，直到女方失去知覺。檢方指出，由於受害女死前一刻接生，胎兒是可以存活的，因此對嫌犯加控故意殺嬰罪。

案發後，沈亞爾試圖對女方進行心肺復甦但無效，他接著開車繞過西塞羅大道(Cicero Ave.)，最終把女的屍體扔在Stickney的一處水處理廠，並用樹枝蓋住屍體，然後把她的粉紅色外套與個人物品丟到附近樹林區。

由於方一夜未歸，她的女兒多次詢問沈亞爾母親去處，沈則回應「要耐心等待」，方碧蓮的家屬也隨後向警方舉報失蹤人口。

檢察官說，警方之後追蹤了沈的手機，並利用警局設於街道的監視攝影機所拍下的影片，找到了方碧蓮的屍體，也確定了兩人當晚開車路徑。根據指出，在方碧蓮失蹤的當晚，沈亞爾開著車子在55號州際公路上向南行駛，接著於晚上11時45分左右轉向西塞羅莫頓學院附近的一個足球場，隨後開進一條碎石路，然後掉頭朝水處理廠駛去。

警方調查指出，一部警局的車牌閱讀器(license reader)在凌晨2時5分左右，在西塞羅大道上辨認到沈亞爾的車子。當局說，方碧蓮的屍體在較暗的低矮植物叢中發現。

沈亞爾的助理公設辯護人說，沈在芝加哥住了15年，一直從事餐飲工作，根據友人指出，沈亞爾在芝城西郊的林肯伍德市(Lincolnwood)開了一家名為「榮天」的日式料理餐館，全案下次開庭日期為11月22日。

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