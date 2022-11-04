芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝加哥 大學3日表示，校方陸續收到七名大學部學生的舉報，稱在參加派對時所喝的飲料可能被加了藥物，其中至少一人並表示受到性侵 。

芝大3日發給學生的公開信息表示，從9月以來，學校已經收到七份舉報，稱在不知情或未經同意的情況下，喝了加了毒品 的飲料，部分學生向芝加哥ABC新聞台說，他們相信這類下毒的數量正成倍增加。

「我們必須確保其中一位朋友安全回家，因為她曾有這種經歷」，該校大一學生韋伯(Alex Webb)說，根據這位女同學的描述，喝到毒飲料的感覺非常可怕，她自己的雙腿甚至失去感覺。

另一位要求不透露姓名的學生也講述自己的恐怖經歷。她說，「因為失去了知覺，你並不真正知道發生了什麼」，這名女學生並未在校方進行調查的七宗舉報案件之中。

芝大表示，七位舉報學生中的一名受害人提到，他們參加一場派對後，可能在寢室裡受到性侵，他們懷疑自己的飲料被下了藥。學校官員說，這個涉及性侵聚會事件發生在10月28日，不過，校方沒有公布該案件的進一步細節。

芝大發言人說，這幾宗事件學生都沒有報警，案發地點主要位於校外，學校正在尋求更多的信息行深入調查。

芝大發給學生的公開信指出，上述報告正在積極處理與調查，「這種行為是不可接受且犯法，社區也不會容忍」。

該校新生艾倫(Janya Allen)說，很高興學校能把這些資訊公開，他也跟其他學生一樣，希望學校能夠加強工作，讓學生更有安全感。