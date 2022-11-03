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芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)
46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥警局3日宣布，上月9日失蹤的懷孕華婦方碧蓮(Bilian Fang，40歲)已經死亡，兇嫌為46歲男友沈亞爾(Yaer Shen，音譯)，他也是死者腹中未出生嬰兒的父親，警方已在男嫌位於華埠附近的家中(西36街2800號附近)將其逮捕，沈亞爾面臨一級謀殺、意圖謀殺未出生嬰兒及掩蓋方碧蓮死亡等指控。

警方指出，方碧蓮上月9日離開位於華埠Lock St.的住家後就失去音訊，根據本報記者之前與方碧蓮妹妹聯繫時獲得的信息顯示，方碧蓮失蹤前曾打過一通電話給妹妹，表示身體不太舒服，當時她已經懷有8個多月身孕，此外，家人也提到方女失蹤前曾與男友吵架。

➤➤➤下月將臨盆 芝華婦突失蹤逾3日 家人心急尋人

警方從手機與影片證據，調查發現沈亞爾必須為方碧蓮的死亡負起責任，根據法院文件指出，沈亞爾在9日當天，於其住處將方碧蓮掐死，沈當時清楚知道方已經懷孕37周，且他是該名未出生嬰兒的爸爸。

方碧蓮家人表示，她與男友在一家中餐館工作，9日晚間8時30分左右曾用餐館電話打給她的妹妹，提到有點不舒服，妹妹當時請她盡快去看醫生，方碧蓮說，自己已經約好周一(10日)去看診，然後就匆匆表示要關店了、得走了而掛掉電話。

這也是家人最後一次與方碧蓮的聯繫，10日上午方碧蓮的14歲女兒打電話給阿姨(方的妹妹)說，都沒有看到媽媽，不知道她人在哪裡，家人表示，因為之前偶爾方碧蓮也會消失一陣子，但頂多不到一天就會回家，當時並不以為意，等到當晚8時、9時，方的女兒再度致電表示媽媽還是沒有出現，家人才意識到情況不對。

家人10日晚間11時報警協尋，根據方的女兒描述，她最後一次看到母親時，媽媽有帶著手提袋出門，一般她的包裡有保險卡、iPad、身分證件，家人說，由於失蹤前一天，方碧蓮與男友在餐館因為現金對帳金額有差距而發生爭執，男友一氣之下把方碧蓮的手機摔壞，所以家人那幾天都無法以手機聯繫方碧蓮。

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