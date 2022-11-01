芝加哥萬聖夜槍響14傷 疑為飛車濫射

芝加哥市加菲爾德公園區（Garfield Park）萬聖夜發生歹徒駕車開槍事件，多達14人受傷，其中包括3名孩童。初步資訊顯示，歹徒看似朝著群眾濫射。美聯社

警方表示，芝加哥 市加菲爾德公園區（Garfield Park）萬聖夜發生歹徒駕車開槍事件，多達14人受傷，其中包括3名孩童。初步資訊顯示，歹徒看似朝著群眾濫射。

美聯社報導，根據當地電視台WLS-TV，芝加哥警官布朗（David Brown）說，3名受害未成年人分別為3歲、11歲和13歲左右，其餘傷者為30至50多歲的成人，另有一人被車子衝撞。芝加哥消防局派出至少10台救護車趕往現場。

布朗表示，歹徒晚間9時30分左右駕車前往現場開槍，犯案過程僅數秒鐘，且被拍攝下來，警方正在檢視相關影片。

布朗說，初步資訊顯示，影片中至少出現兩名槍手，但人數還可能變動，歹徒看似朝著群眾濫射。

布朗表示，案發的角落是加菲爾德公園區熱門聚會地點，現場聚集了幾群人，據傳當時有些人是在參加守夜活動，且目前看來，活動與槍擊 案無關。

受害者被送往當地幾家醫院，布朗表示，他們的傷勢從未危及性命到情況危急都有。

現在還不清楚歹徒作案動機，布朗表示，已知當晚現場並無衝突。警方正在等待受害者完成治療，以進行問案。

根據布朗，目前也尚未掌握對涉案汽車 或歹徒特徵的描述，且沒有人遭到拘留。