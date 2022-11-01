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返回中國應直飛或轉機？專家評比優點與潛在風險

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美中地區目前仍須到底特律或洛杉磯等城市，才有直飛中國的航班。(Getty Images)
美中地區目前仍須到底特律或洛杉磯等城市，才有直飛中國的航班。(Getty Images)

由於現階段美中區旅客要到中國仍必須到底特律、洛杉磯等城市才有直航班機可搭乘，加上這類「直航機票」價格偏高，因此不少人選擇便宜票價但須從香港或第三國轉機返中的航線，芝城美地假期旅行社總裁王濤對此指出，到中國航線各有優劣，旅客最好先掌握相關規定並評估承擔風險能力再做出選擇。

新冠疫情三年來，返鄉難一直困擾著海外華人，中美東北華人協會日前因此與美地假期聯合舉辦回國信息講座，吸引超過百位鄉親參與。中美東北華人協會會長劉燁表示，該會副會長王濤剛從中國返回芝城，加上他過去幾年協助無數旅客往返中美，實際經驗豐富。

王濤表示，現在到中國的航線主要分成三種途徑，不論旅客選擇哪一種都各有優劣，詳細信息如下：

●美國直飛中國：這是最方便安全的選擇，建議提前一個月定票，目前可直飛中國城市包括上海、天津、廣州、廈門、深圳、福州，直航可以直掛行李到中國，減少旅行時間及隔離時間，直飛航班的票價較高，目前落在2300元到3200元間，尤其12月中旬到農曆春節的機票最低也要2900元；此航班的好處是即使發生檢測不合格或航班延誤取消熔斷，都有很好的解決辦法。

●經香港入境轉機中國：總體價格比直飛班機便宜，機票約1500元，不過還需要支付香港酒店與其他在港的額外開銷，同時也需多隔離三天。搭乘這類航班的潛在風險為，一旦遇到「在香港核酸檢測不合格」、「香港飛中國國內航班熔斷」，就會增生麻煩。

●經第三國入境轉機到中國：這類航班適合持有綠卡、美國公民並有豐富旅行經驗者，目前經韓國轉機可抵達中國瀋陽、天津、廣州、北京、長春、哈爾濱，如果經日本則可抵達廣州、大連、杭州、深圳、成都。搭乘此航班的價格約1500元，另外還需支付兩晚酒店及其他相關開銷，但多滯留的天數可順道遊。潛在風險是可能必須面對「第三國飛中國航班熔斷」、「第三國核酸檢測不合格」的處理。

美地假期總裁王濤(右上角)主講返回中國信息，吸引上百人上線聆聽並發問。(雲端講座...
美地假期總裁王濤(右上角)主講返回中國信息，吸引上百人上線聆聽並發問。(雲端講座截圖)

王濤也說明了7月1日起實施至今的直飛中國航班檢測政策，流程：出發前一周預約、出發前兩天首次檢測、出發前一天第二次檢測、出發前一天申請並獲得綠碼，他特別提到，大家不必糾結24小時、48小時，按照前兩天、前一天進行檢測即可。

此外，除了南方航空與廈門航空外，其他航空公司沒有指定檢測機構與地點，僅要求該機構具有CLIA資格，且首次檢測報告要24小時內出爐，第二次檢測則要求當天出爐，其中南航必須在洛杉磯檢測。

完成檢測後，旅客要向第二次檢測所在地所屬領區的領館申報綠碼，一般來說，審核速度快的話只要幾分鐘，慢的話需要幾個小時。王濤表示，無論選擇直飛或轉機，抵達中國後都仍要遵守7+3的隔離規定。

當天演講中，王濤也介紹了到中國後的隔離政策、持美國護照者回國的簽證辦理、中國護照的換發和補發，以及如何辦理委託公證等信息。

檢測 香港 華人

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