被送往麻州葡萄園無證客 成刑事被害人可申請居留

已經在麻州瑪莎葡萄園的委內瑞拉移民。（路透）

佛州州長德桑提斯 9月將德州 無證移民 送到麻州瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard），事發地的德州貝爾縣（Bexar）警長索拉薩（Javier Salazar）13日證實，當事人是刑案受害者，意謂民權律師有望為他們爭取U簽證、取得合法居留權。

索拉薩表態，49名被送到麻州的移民是犯罪受害人，此舉讓為移民爭取權益的律師大為振奮。一名麻州律師Rachel Self表示索拉薩的證詞，對於移民申請受害者或證人的U簽證非常有利，因為索拉薩還強調，移民必須在調查期間擔任證人，因此聯邦必須確保他們能夠留在美國。

另外，也為9位移民爭取權益的麻州美國公民自由聯盟（ACLU ）也感謝索拉薩，強調他的作為讓移民有機會展開往後的人生。

據稱，佛州以化名為「Perla」的女性，「誘騙」德州聖安東尼奧無證移民前往外州，索拉薩當時曾宣布要展開刑事調查，不排除調查佛州州長德桑提斯，但是索拉薩的最新說法卻改成，將會以本人在場者為限，因為貝爾縣對他們才有司法管轄權，罪名應該是非法拘禁（Unlawful Restraint）。

德桑提斯辦公室並未回應，但是在德桑提斯之前發起送移民到華府的德州州長艾伯特，則早在9日就先與德桑提斯劃清界線。艾伯特對西語媒體強調，德州的移民都是在完全知情下簽署了書面同意書，才會搭上前往外州的巴士，因此（與佛州）完全不同。