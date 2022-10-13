台灣形象展在華府登場 展現台灣海洋生態之美

2022美國台灣形象展在華府登場，基隆市國立海科館長陳素芬（右一）率團參展，右二為美國在台協會主席莫健。圖／海科館提供

2022台灣形象展在華府 登場，台灣國立海洋科技博物館 長陳素芬率領海科團隊與會，向國際人士介紹這座由工業遺址轉化為博物館的歷史，進而展現智能科技及生態永續的海科館。

海科館表示，此行參展是在國際商務人士、學者、海洋科學家面前，展現台灣與海洋母親密不可分的連結，以及海科館特有的海洋生態旅遊體驗，也讓全世界人士看見台灣獨特的海洋生態、科技、人文、永續海洋與多元創值的亮能，成功的以博物館的角色在國際活動中展現出具有多元海洋面向的軟實力。

影片來源：聯合新聞網

美國在台協會主席莫健、中研院院士翁啟惠、中華民國 對外貿易發展協會董事長黃志芳、華府台灣同鄉會長黃凱峰等人也到場，由陳素芬解說導覽，體驗海科館互動設施「漁夫鍋」，品嘗來自台灣的杏仁小魚乾美味。

海科館說，這項展覽以「無限台灣，十力台灣」為主軸，設置10大形象館，涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、臺灣文化與美食等，讓全世界看見台灣。