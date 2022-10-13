我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

美CPI升幅8.2% 核心CPI達40年新高 道指跌500點

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下個月即將臨盆的華婦方碧蓮(Bilian Fang)，9日離開位於華埠30街夾Lock St.的住家後，至今渺無音訊，家人表示，由於她失蹤前曾打過一通電話給妹妹，表示身體不太舒服，加上她已經懷有8個多月身孕，突然失聯超過三天，讓家人非常擔心，因此希望社區及公眾協尋。

家人透過電話向本報表示，方碧蓮與男友在一家中餐館工作，9日晚間8時30分左右曾用餐館電話打給她的妹妹，提到有點不舒服，妹妹當時請她盡快去看醫生，方碧蓮說，自己已經約好周一(10日)去看診，然後就匆匆表示要關店了、得走了而掛掉電話。

這也是家人最後一次與方碧蓮的聯繫，10日上午方碧蓮的14歲女兒打電話給阿姨(方的妹妹)說，都沒有看到媽媽，不知道她人在哪裡，家人表示，因為之前偶爾方碧蓮也會消失一陣子，但頂多不到一天就會回家，當時並不以為意，等到當晚8時、9時，方的女兒再度致電表示媽媽還是沒有出現，家人才意識到情況不對。

家人10日晚間11時報警協尋，根據方的女兒描述，她最後一次看到母親時，媽媽有帶著手提袋出門，一般她的包裡有保險卡、iPad、身分證件，家人說，由於失蹤前一天，方碧蓮與男友在餐館因為現金對帳金額有差距而發生爭執，男友一氣之下把方碧蓮的手機摔壞，所以方碧蓮這幾天都沒有手機可用。

家人說，12日收到一封銀行信件，指方碧蓮在10月3日曾提領1000元現金，家人無法確定此舉是否與她的失蹤有關。

家人希望社區與公眾能夠幫忙尋找方碧蓮，不過家人不清楚她離家時穿著的服飾顏色、款式，如有任何線索，可電(312)927-6398，或與芝加哥警局探員John聯繫，電話：(312)785-9994，這宗失蹤人口的案件的號碼為 JF429746。

手機 華埠 保險

上一則

伊州支票清洗詐騙案至少1.7萬件 暴增逾3倍

延伸閱讀

屋崙華促會選出決策層 莊錦鎮任主席

屋崙華促會選出決策層 莊錦鎮任主席
岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展15日至19日在華埠舉行

岑全遠古為今用筆情墨韻國畫書法展15日至19日在華埠舉行
榮耀獻給您 世界日報榮獲3項「2022海外華文媒體報導大獎」

榮耀獻給您 世界日報榮獲3項「2022海外華文媒體報導大獎」
遊民夜潛華埠崇正會反鎖大門 警員在外等 手銬送醫

遊民夜潛華埠崇正會反鎖大門 警員在外等 手銬送醫
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
華埠服務中心提供空氣品質簡訊

華埠服務中心提供空氣品質簡訊

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年