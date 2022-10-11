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德州辣醬非德州生產 鍾愛德州的加州男子感到很受傷

編譯組／即時報導
一位喜愛德州的加州男子對德州辣醬不是德州生產感到失望。(Texas Pete hot sauce)
一位喜愛德州的加州男子對德州辣醬不是德州生產感到失望。(Texas Pete hot sauce)

加州德州又發生「衝突」，一位住在南加州的「哈德州男人」買了一瓶「Texas Pete hot sauce」(德克薩斯彼得辣醬)，接著他發現那根本不是在德州生產的，一怒之下告上法庭，要求辣醬公司賠償損失並更改名稱。

根據美國今日(USA Today)的一篇報導，加州男子飛利浦懷特(Phillip White)去年9月買了一瓶德克薩斯彼得辣醬，事隔一年之後他在洛杉磯的法院提出民事訴訟，控告辣醬公司欺瞞顧客，工廠根本就不在德州，而是在北卡羅萊納州，因此他認為這款辣醬根本沒有任何跟德州相關的成分。

懷特並且在法庭文件中指出，德州是全美國最讓人驕傲的州之一，公司分明是利用許多美國人崇拜德克薩斯文化與飲食風味的傾向，取了「德克薩斯彼得辣醬」之名，用來瞞騙顧客、圖利自己。一名行銷專家告訴美國今日，公司東主之所以取那個名字，是因為德州(像中國的四川一樣)以辣味美食出名，而且他的兒子名叫Peter，Pete是Peter的暱稱。

懷特和他的律師是對辣醬公司的母公司「嘉納食品公司」(T.W. Garner Food Co.)提出這宗訴訟，除了要求賠償之外，還要公司把這款辣醬改名。在德克薩斯彼得辣醬的官方推特網頁上，幾名非洲裔女子表示，德州傳統文化是「白人至尊、男人至上」，諷刺那是排斥少數族裔、歧視女人的地方。

網友布萊恩威爾(Brian Weir)與懷特有同感，他建議公司把辣醬改名為「不是真的來自德州的彼得」(Not Really From Texas Pete)。另有一些網友指出，既然懷特懷特那麼崇拜德州文化，應該馬上搬到德州定居，為什麼還要留在崇尚多元文化的加州？

德州 加州 歧視

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