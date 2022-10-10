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機器人簡訊詐騙風潮大起 FCC勒令手機公司加強篩選

編譯組／即時報導
有些企圖詐騙的電話仍然看起來像是一般的電話，消費者有可能受騙上當。(robokiller臉書)
有些企圖詐騙的電話仍然看起來像是一般的電話，消費者有可能受騙上當。(robokiller臉書)

手機用戶都有同感，天天都會收到許多意圖詐騙的電話和簡訊，專家指出美國消費者今年會被這種方式騙走280億元，聯邦通訊委員會FCC本周開始採取打擊措施，希望能遏阻這股風潮。

打電話做機器人促銷(robocall marketing)是受FCC管制的，當手機響起，有時螢幕上會出現「Scam Likely」，這是手機通訊公司提醒消費者小心的加註警告。但是手機通訊公司的篩選並不完備，因此有些企圖詐騙的電話仍然看起來像是一般的電話，消費者一接這種電話，就有可能受騙上當。但歹徒看出消費者已此越來越有常識，現在改用送簡訊的方式來行詐。

提供阻擋詐騙軟件的「機器人殺手」(robokiller)公司報導， 2021年6月歹徒一共發送了10億則機器人簡訊(robotexts)，到了2022年6月暴增到120億則，內容五花八門，有些假裝是從銀行、亞馬遜送貨服務甚至孩子的學校送來的，你如果不小心去點擊，信用卡號碼、銀行帳號和密碼可能就會被歹徒盜走，帳戶裡的錢會被提光。

為了加強保障消費者，FCC本周起開始給手機通訊公司施壓，要求公司致力於篩選程序，把詐騙電話和簡訊堵住，如果不努力執行，FCC會勒令通訊公司停業。最大幾家通訊公司都沒有這樣的問題，但有七家「使用網路傳聲」的供應商 (Voice Over Internet Providers)已收到FCC的警告。

「機器人殺手」公司的科技專家麥增可(Matt Mizenko)指出，要預防上當，消費者應該把所有有往來的銀行、商家、學校與政府機構、信用卡公司的電話號碼加入通訊錄(contacts)，來路不明的電話和簡訊就可以不要去理會。另外，消費者可以在手機上加裝阻擋詐騙軟件，有疑慮的電話和簡訊會被擋住或加註警訊，上當的機率會大大漸低。

手機 詐騙 信用卡

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