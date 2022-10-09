訂買空箱竟收12支步槍 德州華商劉靖獲讚拾「槍」不昧

相關人員正在檢查收購的各式長短槍枝。（記者封昌明／攝影）

日前訂購買購空槍箱竟收到12支軍用M-16步槍的大休士頓 華裔居民劉靖，9日受到市長特納(Syvester Turner)表揚拾「槍」不昧，也為他免去一場可能的無妄之災。

由休士頓市政府及哈里斯縣第一區區長Rodny Ellis主辦的「購回家中第二支槍」的活動，10月9日在近中國城Metro Westchase公園舉行，主辦單位以每支槍50元至200元不等的價格，向民眾回收家中多餘的槍枝，希望能降低槍枝泛濫的問題。

活動從早上8時開始，一大早就吸引了數百位民眾開車前來響應，包括多位華人槍枝收藏家，預計今日將收購近千支各種長短槍枝，警方也出動各式車輛擔任押送業務。休士頓市長特納也在層層警力保護下來到現場，他除了嘉勉休士頓警察 局長費納(Troy Finne)對於打擊犯罪做的貢獻外，也嘉勉了日前捐出12支軍用M16步槍的劉靖及陪同他出席的川渝同鄉會榮譽會長卿梅。

劉靖說，事情發生在上個月中旬，他因為做網購生意，買進了一批裝槍用的箱子準備在網路上出售，沒想到其中一個箱內竟藏有12枝M16可連續擊發的軍用步槍還附帶槍證，嚇了他的一跳，趕緊聯絡卿梅，請他代為連繫政府單位及州眾議員 吳元之出面處理。

卿梅說，當劉靖發現空盒子裡的槍後，在第一時間聯繫了我，希望把槍交還給政府，當時劉靖頂著很多壓力，因為有很多警察局的人員前來調查，他們得配合，最後這12支步槍還是安全地交還給政府，據吳元之表示這些槍如果去黑市交易，每支可賣到5000至一萬元，劉靖的行為令人佩服。