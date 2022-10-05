少年尋仇掃射民宿上百發 德州警搖頭:殺錯門一人枉死

兩少年濫射上百發子彈，一地彈殼。(KSAT/ABC12)

兩名14、15歲少年疑因尋仇4日(周二)凌晨開槍濫射一棟住家，造成兩名女子一死一傷的血案，警方追車以後逮捕嫌犯，審問以後發現兩人根本找錯了地方，受害人並不是他們的仇家。

貝克薩縣(Bexar County)警局局長撒拉薩(Javier Salazar)4日指出，當天凌晨12時30分左右，一輛汽車 開到禿山街(Bald Mountain Drive)14000街段的一棟住宅前，開始向那棟房子的窗戶內開槍掃射，警方接到報案電話後派員前往處理，正好看到一輛汽車從現場高速逃離，遂展開了一場警匪追逐，警方在直升機的協助下，最後成功攔截那輛車逮捕疑犯，警察 發現裡面的兩個少年只有14、15歲。

警方調查時發現兩名嫌犯使用的車是偷來的，而且他們開槍掃射的房子根本不是原來要找的。遭掃射的房子，屋主是一名25歲的女子，她當時正在電腦上工作，竟然被這兩名少年一陣亂槍打死。屋主是把房間當成Airbnb的民宿 出租，屋裡的另一名女子是房客，她的腿部中彈，被送醫救治後已無大礙。

撒拉薩局長指出，調查人員在現場找到一百多顆彈殼，而兩名涉案的少年沒有顯出任何悔意。在警匪追逐中直升機拍到車裡的人把槍丟進草叢或樹林中，但警方沒還有找到涉案的槍枝，局長呼籲民眾注意那一帶地區，如果看到槍枝應該馬上打210-335-6000通知縣警局。

撒拉薩局長慨歎今日槍枝氾濫的情況，許多槍主不經意的把槍放在車裡，以至於沒資格買槍的人很容易可以偷到槍，他認為本案所用的槍枝，很可能是從某輛車裡偷來的，可惜的是一個年紀輕輕的女子，就這樣送掉了性命。