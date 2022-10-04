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難辨性別、族裔 德州公寓藏屍爛到臭 連警方都罕見

編譯組／即時報導
休士頓一處公寓傳出惡臭，警方發現已難辨識的腐屍。(休士頓市警局／紀事報)
休士頓一處公寓傳出惡臭，警方發現已難辨識的腐屍。(休士頓市警局／紀事報)

德州休士頓一個大規模公寓住宅區，管理人員3日(周一)到一個單位送逐客令時聞到惡臭，報警處理以後警員發現衣櫥裡有一具用毛毯包裹起來的腐屍，鄰近住戶聞訊不禁毛骨悚然。

位於瑞德福街(Redford Street)1300街段的瑞德福公寓(Redford Apartments)，是一個很大的公寓住宅區，許多單位已經做了萬聖節(Halloween)的布置。407 A單位的登記住戶似乎早已不住在裡面，鄰居們曾向管理辦公室投訴，指出好像有不相干的人佔據在那個單位裡。管理人員3日下午5時左右要到那個單位送逐客令(eviction notice)時，還沒開門就聞到惡臭味，於是回到辦公室打電話向休士頓市警局報案。

到場處理的警員在管理人員把鎖打開以後進入，很快就發現惡臭來自一個衣櫥，打開衣櫥後裡面有一捲毛毯，攤開以後景象十分駭人，一具屍體已經嚴重腐爛，連那個人的種族、性別都無法分辨。由於這種情況相當罕有，警方把死因暫列為「離奇死亡」(suspicious death)。

市警局命案調查員奧斯本(Homicide Detective Lance Osborn)向媒體指出，警方已開案調查這個事件，法醫將進行驗屍( autopsy)，希望能藉由某種證據找到死者的身分並查出死亡原因。

休士頓 德州 萬聖節

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